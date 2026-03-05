26-27 Şubat ve 2 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 295.400.000 TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz büyüklüğü 1.075.256.000 TL olarak gerçekleşirken, yatırımcılardan gelen toplam talep 2.164.644.929 TL nominal seviyesine ulaştı. Böylece Savur GYO halka arzı, toplam büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katı talep görerek güçlü bir başarıya imza attı.

Uluslararası Yatırımcıdan Güven Oyu

Yatırımcı grupları bazında; yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,64 katı 311.613.831 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 32,12 katı 948.714.860 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,62 katı 636.753.738 TL nominal, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,62 katı 267.562.500 TL nominal talep oluştu. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı tarafında yoğun ilgi ile karşılaşan Savur GYO, uluslararası yatırımcılardan da güçlü bir güven oyu aldı.

Pay dağıtımı 701.103 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 187 adet yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, 128 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 701.429 yatırımcıya yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %40, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için %10, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %25 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %25 olarak gerçekleşti.

“Değer üreten yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz”

Halka arz ile birlikte geçmişten gelen kurumsal mirası yeni bir vizyon ve finansal güçle geleceğe taşıdıklarını belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, “Şirketimizin uzun yıllara dayanan deneyimiyle şekillenen kurumsal kültürünü geleceğe taşıma hedefimizin somut bir göstergesi olan halka arz sürecini başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculukta bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz. Öncelikli hedefimiz yeni ortaklarımız, projelerimizden gayrimenkul alan yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın yanı sıra ülke ekonomisi ve istihdamı için en yüksek katma değeri sağlamak olacak. Borçsuz bir GYO olarak halka arzdan elde edeceğimiz geliri yeni yatırımların finansmanında ve mevcut faaliyetlerimizin güçlendirilmesinde etkin şekilde kullanarak stratejik büyüme planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Böylece yalnızca sektörlerimizdeki rekabet gücümüzü artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisine değer katmaya da devam edeceğiz. Bu süreçte şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir kurumsal yönetim anlayışıyla paydaşlarımızla uzun vadeli güven ilişkileri kurmayı hedefliyoruz. Amacımız; özkaynak verimliliğini artırmak ve yatırımcılarımıza uzun vadeli değer üretmektir.” dedi.

Çeşitlendirilmiş varlık portföyü, yeni yatırımlar ile büyüme vizyonu...

Yüksek özkaynak oranı, borçsuz ve disiplinli finansal yapısıyla dikkat çeken şirket, turizm ve kira gelirine dayalı sürdürülebilir nakit akışı ve döviz getirileriyle öne çıkıyor. İstanbul Tarihi Yarımada’da yer alan global ödüllü zincir otelleri ve yüksek nitelikli konut projeleriyle düzenli gelir üretim modeline sahip olan Savur GYO’nun portföyünde; Ramada Grand Bazaar, Orientbank Hotel Istanbul Autograph Collection, Orient Occident Hotel Istanbul Autograph Collection, Hotel St. Sophia otellerinin yanı sıra kira getirisi olan ticari gayrimenkuller, Kandilli’nin en özel noktasında konumlanan İV Kandilli konut projesi ve lokasyon değeri oldukça yüksek olan Küçükçekmece’de arsa bulunuyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 85 ila 100’ünün proje finansmanı, yeni yatırımlar ve mevcut varlıkların değer artırıcı yatırımlarında kullanılması, kalan kısmın ise işletme sermayesi olarak değerlendirilmesi planlanıyor.