5 Mart Perşembe günü Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Mars Logistics’ten Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan, Tırsan Treyler Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç ile her iki şirketin üst düzey yetkilileri katılım gösterdi.

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen entegre lojistik şirketlerinden biri olan Mars Logistics, karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığının yanı sıra intermodal taşımacılık, proje taşımacılığı ve depo yönetimi alanlarında geniş bir hizmet ağı sunuyor. Türkiye genelinde 50’den fazla şube ve deposu; yurt dışında ise İspanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg’daki şubeleriyle faaliyetlerini sürdüren Mars Logistics, 3.000’ i aşkın çalışanıyla son iki yıldır üst üste Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde Hizmet İhracatı Şampiyonu oldu.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu törenin açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de sürdürülebilir lojistiğin öncü şirketlerinden Mars Logistics ile yine büyük bir teslimat için bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Giderek büyüyen başarılı operasyonları ile son 2 yıldır lojistik hizmetinde ihracat şampiyonu oldular. Bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerin doğru stratejiler, doğru insan kaynağı yönetimi ve doğru yatırımlar olduğuna inanıyorum. Uluslararası nakliye sektörü her zaman daha rekabetçi olma, problemlerle başa çıkma, yeni çözümler, rotalar ve alternatif uygulamalar bulma konusunda başarılı olmuştur. Ro-Ro ve demiryolu taşımacılığı için yapılan bu büyük yatırım da sektörümüzün çevikliğini artıracaktır.”

Nuhoğlu, 800 araçlık teslimat için Tırsan’ın ödüllü Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen mühendislik çalışmalarını ise şu ifadelerle açıkladı: “Mars Logistics’in Ro-Ro ve demiryolu yüklemelerinde kullanacağı araçlarımız için özel talepleri oldu. Taşınacak yükün niteliği ile yükleme ve boşaltma operasyonlarını birlikte ele aldığımızda; daha hafif, ancak özellikle forklift yüklemelerinde daha yüksek taban dayanımına sahip, özel araçlara ihtiyaç olduğunu gördük. Tırsan’ın Ar-Ge ve test yetkinliğini en net şekilde ortaya koyan projelerden birini hayata geçirdik. Halihazırda nakliyecinin her ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen araçlarımız Mars Logistics’in operasyonel ihtiyaçlarına göre Tırsan mühendislerinin kritik dokunuşları ile son halini aldı. Tırsan’ın her projesinde olduğu gibi bu projede de prototipleme, test ve onay süreçleri titiz bir şekilde yürütüldü. Projeyi hızla devreye alan Mars Logistics ekibine ve Tırsan Ar-Ge ekibine teşekkür ediyorum. Bu çalışma, Tırsan ile nakliyeciler arasındaki güçlü paydaşlığın en somut örneklerinden biridir. Ar-Ge ve test sürecinin uçtan uca iş birliği içinde başarıyla yürütülmesidir. Tırsan, her zaman olduğu gibi sektörle birlikte sektör için geliştirmeye devam edecektir. Hayırlı olsun.”

Nuhoğlu’nun ardından Mars Logistics adına açıklamalarda bulunan Gökşin Günhan, “Lojistik sektöründe sürdürülebilir büyüme, güçlü iş ortaklıkları ve doğru ekipman yatırımlarıyla mümkün. Operasyonlarımızın omurgasını oluşturan Ro-Ro ve demiryolu taşımalarımızda verimliliği, güvenliği ve çevikliği artıracak bu 800 adetlik yatırım, uzun vadeli stratejimizin önemli bir parçası. Tırsan ile gerçekleştirdiğimiz bu projede, sahadaki operasyonel ihtiyaçlarımızı kendileriyle paylaştık. Özellikle intermodal taşımalarımızda dayanıklılık, hafiflik ve yük güvenliği kriterlerini aynı anda karşılayan çözüm, Tırsan tarafından geliştirildi. Bu yatırımın hem operasyonel kapasitemize hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Süreç boyunca özveriyle çalışan Tırsan Ar-Ge ve üretim ekiplerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

TREYLER MÜHENDİSLİĞİNDE YENİ STANDART

KARADA, TRENDE, GEMİDE

EN SAĞLAM, EN ÇEVİK, EN GÜVENLİ

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, lider mühendis ekipleri tarafından ile Avrupa’nın en yüksek test kapasitesi ve çeşitliliğine sahip ödüllü Ar-Ge Merkezlerinde ve Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde toplam 1.5 milyon kilometre test sürüşü ile en sağlam, en güvenli, en çevik olduğunu ispatlayarak treyler mühendisliğinin yeni standardı olarak onaylandı.

Tırsan mühendisliğiyle geliştirilen sektörün sağlamlık, çeviklik ve güvenlik öncüsü şasi yapısı en zorlu yol ve yük koşullarında üstün denge ve güven sağlar. Üst yapısı yeniden tasarlanan Yeni Nesil Tırsan Tenteli Perdeli sağlamlığı ve kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşır.

Tırsan Yeni Nesil Tenteli Perdeli, her darbeye dirençli ön paneli, yenilenmiş sağlam arka yapısı, hafifletilmiş çatı şapkası, kapıya entegre menteşe tasarımlı yeni nesil kapısıyla en ince ayrıntısına kadar test edilmiştir. Hızlı ve kolay açılır, ergonomik ve konforlu operasyon sunar.

Yük güvenliğinden taviz vermeyen Yeni Nesil Tenteli Perdeli K-Fix sistemi 17.000 farklı kombinasyonda her biri 2.5 ton dayanımda, tüm kanca/spanzet tipine tam uyum sağlayarak her yükte, güvenli ve sabit taşıma sağlar.

Karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığına kesintisiz operasyon sağlayan dayanıklı yeni nesil tasarım, intermodal operasyonlarda güvenlik, dayanıklılık ve verimliliği bir araya getiriyor. En sağlam, en çevik en güvenli Yeni Nesil Tenteli Perdeli, treyler mühendisliğinin yeni standardı ile her taşıma modunda her yükte rekabetinizi artırır.