İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İmamoğlu hakkında açılan davaya Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi baktı. Mahkeme, suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve gerekli ödemenin yapılmış olması nedeniyle davanın düşürülmesine hükmetti.

Ön ödeme yapılınca dava düştü

Mahkeme kararında, hakaret suçunun ön ödeme kapsamına girdiği ve 12 bin 690 liralık ön ödemenin İmamoğlu’nun avukatları tarafından yatırıldığı belirtildi. Bu nedenle dava hakkında düşme kararı verildi.

Olay SAHA EXPO fuarında yaşanmıştı

Dava, 26 Ekim 2024’te İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında yaşanan bir tartışmaya dayanıyordu.

İddianameye göre, fuar alanında bulunan Serkan Şahin isimli vatandaşın İmamoğlu hakkında bazı eleştirilerde bulunması üzerine İmamoğlu’nun,

“Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” dediği öne sürüldü. Bunun ardından vatandaş şikâyetçi oldu.

İmamoğlu: “Sözler şahsa değil eyleme yönelikti”

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İmamoğlu, sözlerinin hakaret amacı taşımadığını savunarak şu değerlendirmede bulundu:

"Sarf edilen sözler müştekinin onur ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Sözleri şahsına değil, eylemine yönelik söyledim."

Uzlaşma sağlanamadı

Dosyada suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle taraflara uzlaşma teklif edildiği, ancak uzlaşma sağlanamadığı da iddianamede yer aldı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu hakkında 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edilmişti. Mahkeme ise ön ödeme yapılmış olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.