Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., makarna üretim yatırımında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Ağustos 2024’te yatırımına başlanan yıllık 114 bin 432 ton kapasiteli makarna fabrikasında deneme üretimlerinin tamamlandığı ve ilk ihracat faturasının bugün itibarıyla kesildiği bildirildi.

Açıklamada, fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte ihracat faaliyetlerinin hız kazanmasının beklendiği belirtilirken, 2026 yılı için makarna ihracatında 60 milyon dolar seviyesinin hedeflendiği ifade edildi.

Şirketin büyüme stratejisinde önemli yer tutan makarna yatırımı, 2026 yılı başında gerçekleştirilen halka arz süreciyle de desteklenmişti. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Ocak 2026’da pay başına 21,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği halka arz ile yaklaşık 1 milyar 176 milyon TL büyüklüğünde kaynak sağladı. Halka arzın ardından şirket payları Borsa İstanbul’da “AKHAN” kodu ile işlem görmeye başladı.

Halka arz sürecine yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği, yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisatın yaklaşık 2,8 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise yaklaşık 8,9 katı talep geldiği açıklanmıştı. Toplamda 959 bini aşkın yatırımcıya dağıtım yapılırken, satışa sunulan 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payların tamamı satılmıştı.

Halka arzın ardından değerlendirmelerde bulunan Orhan İlhan ise yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni ortakların desteğiyle şirketin büyüme ivmesini artırmayı hedeflediklerini ifade etmişti. İlhan, halka arzdan elde edilen fonun büyük bölümünün işletme sermayesi ihtiyaçlarında, bir kısmının makarna yatırımı ödemelerinde ve kalan bölümünün ise finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılmasının planlandığını aktarmıştı.