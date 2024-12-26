Çiçekçi Adem Köseoğlu, Kokina çiçeğinin özellikle yılbaşı döneminde yüksek talep gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Kokina, Silcan adı verilen meyvelerin Tavşan Memesi otuna özenle yapıştırılmasıyla hazırlanıyor. Çam dalları ve kuru portakal dilimleri gibi yılbaşı süsleriyle zenginleştirerek aranjman haline getiriyoruz. Şans ve mutluluk getirdiği söyleniyor ve bu yüzden yılbaşında çok tercih ediliyor. Normalde günde 30-35 buket satarken Kokina ile bu sayı 100’e çıkıyor. Yoğun bir talep var.”

Kokina buketlerinin fiyatları süsleme çeşitliliğine göre 500 ile 750 lira arasında değişirken, çiçekçilerin yüzünü güldüren bu geleneksel aranjman yılbaşı alışverişinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kokina çiçeği, yalnızca bir dekorasyon ürünü olmanın ötesinde, sevdiklerine yılbaşı öncesi şans ve mutluluk dilemek isteyenlerin de en anlamlı hediyelerinden biri haline geliyor.