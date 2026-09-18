Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde konuştu. Hizmete alınan 4. ana pist ve ilave yatırımların, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanına çok önemli katkılar yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Genel havacılık operasyonlarından taksi ve bekleme sürelerine, iniş-kalkış emniyetinden yakıt ve zaman tasarrufuna, bu yatırımlar havalimanımızın hizmet standartlarını daha da yükseltecek. Bu eserlerde emeği geçen Ulaştırma Bakanlığımıza, yatırımcı ve yüklenici firmalarımıza, işçi kardeşlerimize, mimar ve mühendislerimize, proje çalışanlarımızın hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor. Kara, deniz ve demir yollarını da hesaba kattığımızda, Türkiye'nin bağlantı altyapısı çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Sahip olduğumuz bu konumu, sunduğu avantajları birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. 86 milyonun daha rahat, daha konforlu, daha huzurlu yaşaması için tabiri caizse dişimizi tırnağımıza takıyoruz. Bu ülkenin her bir ferdinin kendisini güvende hissetmesi, gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bizim 10 yıllar boyunca ihmal edilen, kaynakları pervasızca heba edilen bu millete karşı sorumluluğumuz, ödememiz gereken borcumuz var' dedi.

'Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik'

Türkiye Cumhuriyeti'ni yatırımlarla, eserlerle, hizmetlerle ihya etmek gibi bir gayeleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak gibi büyük bir idealimiz var. Bunun için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz. Ekonomiden adalete, sağlıktan güvenliğe, dış politikadan eğitime bu aziz millete layıkıyla hizmet edebilmek için uğraştık, uğraşıyoruz. Milletimizin bize duyduğu güvenin karşılığını 81 ilimizi, 922 ilçemizi, 86 milyonun tamamını kapsayan hizmetlerle vermeye çalıştık. Allah'a hamdolsun, içeride güçlü, bölgesinde söz sahibi, dünyada ise muteber bir Türkiye'yi milletimizle beraber kuvveden fiile çıkardık. Şimdi artık yeni hedeflerle vahdet, sıhhat ve kuvvet çizgisinde yolumuza devam ediyoruz. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzu ve ülkemizi güçlendirecek yatırımları hız kesmeden, bilakis vites yükselterek devreye almayı sürdürüyoruz. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum. Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. 2002'den bugüne aktif havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık. Hava ulaştırma anlaşması imzaladığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e yükselttik. Dış hat nokta sayımızı 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşıdık' diye konuştu.

Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarında aktif havalimanı sayısını 60'a ulaştıracaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz. Bir zamanlar sadece elitlerin kullanabildiği havayolunu halkın yolu haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3., dünyada 7. olduk. 2026'nın ilk 8 ayında ise ülkemiz genelinde havayolu ile seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusumuzun neredeyse iki katına ulaştı. Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesini başarıyla tamamladık. Böylelikle Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattını vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. İstanbul Havalimanı'na ulaşımı da önemli ölçüde kolaylaştırdık' dedi.

'İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor'

Konuşmasında İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirileri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım. Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu. Ne dediklerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? 'Çıktılar, yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor' dediler. 'İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var?' dediler. 'Burası rüzgarlı, uçaklar buraya inemez' dediler. 'Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz' dediler. 'Kuş uçmaz, kervan geçmez bu yerde havalimanının ne işi var?' dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine, sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2., dünyada 8. sıraya yerleşti. Bugüne kadar sayısız kez yılın en iyi havalimanı ve dünyanın en aile dostu havalimanı ödüllerine layık görüldü' diye konuştu.

'Bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır'

110'un üzerinde havayolu iş birliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanının, geçtiğimiz Temmuz ayında 8 milyon 150 bin yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldığını söyleyen Erdoğan, '16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta bin 787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik. Böylece İstanbul Havalimanımız, hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı ama sadece bir günde tam bin 787 uçak indi ve kalktı. Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel operasyonla, dünyada 2., Avrupa'da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık. Orada da maşallah hepimizi sevindiren, gururlandıran rakamlar var. Şöyle geriye doğru baktığımızda gördüğümüz şudur. Havalimanımız İstanbul'a yapılmış en vizyoner yatırımlardan biridir. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Türkiye sivil havacılıkta şampiyonlar ligine çıkarak gücüne güç katmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacaktır' diye konuştu.

'Buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz'

Büyüme hedefleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı yatırımlarına hızla devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün 76,5 milyon metrekarelik bu devasa alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki 4. ana pistle buradaki toplam pist sayımızı 6'ya yükseltiyoruz. 4. ana pistimiz hangar alanlarına yakın olması sayesinde genel havacılık operasyonlarını hızlandıracak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkartacaktır. İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir. Burada şu anda 102 bin insanımız çalışıyor. bin 100'ün üzerinde ticari işletme faaliyet gösteriyor. İstihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığı İstanbul Havalimanı'nın Türkiye ekonomisine katkısı milli gelirimizin yaklaşık yüzde 2,2'sine yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Buraya yapılan her 1 liralık yatırım ekonomimize 5,6 lira olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam, Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor' ifadelerini kullandı.

'Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız'

2030 yılında İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır. Biz de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla İstanbul Havalimanımızı küresel havacılığın zirvesinde tutmaya devam edeceğiz. Bu vizyon projemizi 'israf' diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun; biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Onlardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak, bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var' dedi.