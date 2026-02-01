Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan çalışmaların; milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci dönemin başladığı 2-6 Şubat tarihleri arasında, Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel okul ile kurumlarda bayrak sevgisine yönelik etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda 81 ilin tamamına resmi yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda; okul binalarının Türk bayraklarıyla donatılması, bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenmesi istendi. Sürecin sergiler ile sanatsal ve kültürel etkinliklerle destekleneceği de bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, yürütülecek faaliyetlerin “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” anlayışı çerçevesinde gerçekleştirileceği vurgulandı. Amaç; bayrağın birleştirici gücünü eğitim ortamlarında görünür kılmak ve öğrencilerde vatan bilincini güçlendirmek.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.