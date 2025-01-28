Emsal Karar: Nema Geliri Alacaklıya Ait Olacak

Edinilen bilgilere göre, bir alacaklı vekili, icra dosyasına yatırılan paranın nema geliriyle birlikte ödenmesi talebinin reddedilmesine itiraz etti. İlk Derece Mahkemesi, söz konusu talebi reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi de bu kararı onayladı. Ancak dosya Yargıtay’a taşınınca, Anayasa Mahkemesi’nin Harçlar Kanunu'nun ilgili maddelerinin iptali üzerine görüş değişikliğine gidildi.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, şu açıklamada bulundu:

“Anayasa Mahkemesi'nin Harçlar Kanunu’nun 36. maddesini iptal etmesiyle birlikte, sıra cetveline itiraz edilmesi halinde icra müdürlüğünce banka hesabında nemalandırılan paradan elde edilen faiz gelirinin hak sahiplerine ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

İlk Derece ve İstinaf Kararları Bozuldu

Yargıtay, alacaklıya ait nema gelirlerinin Hazine’ye aktarılmasının yasal dayanağı kalmadığını belirterek, İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarını bozdu. Bu karar, benzer durumdaki alacaklılar için emsal teşkil edecek.

Anayasa Mahkemesi’nin Rolü

Anayasa Mahkemesi, Harçlar Kanunu’nun faiz ve nema gelirlerinin Hazine’ye ait olduğunu belirten maddelerini iptal etmişti. Bu iptal kararı, Yargıtay'ın emsal niteliğinde bir içtihada imza atmasına zemin hazırladı.

Yargıtay'ın bu kararı, alacaklıların icra takibinde hak ettikleri nema gelirlerini alabilmelerinin önünü açtı. Karar, icra hukukunda önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.