Ekran Görüntüsüne Dayanarak Beraat Kararı Verildi

Cem Duman, mesajlaşma kayıtlarının fotokopi olarak sunulması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan doğrulama alınmaması ve mağdurun telefonunda asıl mesajların ve tespit tutanağının bulunmaması durumunda beraat kararı verildiğini açıkladı. Yargıtay’ın verdiği karar, dijital mesajlaşmaların güvenilir ve doğrulanabilir şekilde sunulması gerektiğini vurguladı.

Ekran Görüntüsü Delil Olarak Kabul Edilemeyecek

Son yıllarda, dijital tehdit, şantaj ve hakaret suçlarının ispatında ekran görüntülerinin sıklıkla delil olarak kullanıldığını belirten Cem Duman, ekran görüntülerinin kolaylıkla manipüle edilebileceğini ifade etti. Bu nedenle, ekran görüntülerinin tek başına delil niteliği taşımadığını, ek delillerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, dijital yazışmaların ekran görüntülerinin elektronik olarak doğrulanması veya karakolda mesaj tespit tutanağı ile kayıt altına alınması gerektiği vurgulandı.

Dijital Delillerin Güvenilirliği Artık Kritik

Cem Duman, "Sunulan delillerin gerçekliği ve değiştirilmediği kanıtlanabilmelidir" diyerek, dijital delillerin hukuki süreçlerde kullanılmadan önce güvenilirliğinin ve doğruluğunun sağlaması gerektiğini söyledi. Yargıtay’ın bu kararı, dijital delillerin yasal kriterlere uygun olarak sunulması gerektiğini hatırlatarak, ekran görüntülerinin tek başına yeterli delil sayılmasının artık zorlaşacağını ifade etti. Bu kararın ardından, telekomünikasyon kayıtları ve resmi doğrulamanın delil olarak kabul edilmesinin önemi arttı.