Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin Kars açısından çok daha derin bir anlam taşıdığını belirterek, Türkiye'nin bölgesel gelişmeler karşısında güçlü ve güvenli olması gerektiğini söyledi. Durmaz, 'Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir' dedi.

MHP Kars İl Başkanlığının 15. Olağan İl Kongresi'ne katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel şartlara ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine dikkat çekti. Durmaz, 'Sayın genel başkanımızın ortaya koyduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' hedefinin Kars'ta çok daha derin bir anlam taşıdığı kanaatindeyim. Kars terörün, istikrarsızlığın ve bölgesel çatışmaların yalnızca güvenlik meselesi olmadığını çok iyi bilen bir şehrimizdir. Milletimizin kardeşlik hukukunun sağlam olması, Türkiye üzerinde hesabı bulunanların oyunlarının bozulması demektir. Terörsüz Türkiye, yıllardır milletimizin evlatlarının canlarına kasteden, anaların yüreğine ateş düşüren, ülkemizin kaynaklarını tüketen ve emperyalist hesapların taşeronluğunu yapan terör belasından Türkiye'yi ebediyen kurtarmak iradesidir' dedi.

'Türkiye'nin güçlü olması bir tercih değil, bir mecburiyettir'

Dünyada yaşanan gelişmelere ve bölgedeki çatışmalara da değinen Durmaz, Türkiye'nin güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti. Durmaz, 'Dünyada sorunlar her geçen gün artıyor. Özellikle bölgemiz adeta ateş çemberine dönmüş durumda, böyle bir durumda Türkiye'nin güçlü olması bir tercih değil, bir mecburiyettir. Bunu sağlamanın yolu da, en önemli yolu da etnik ve mezhep tuzaklarıyla bin yıldır aynı toprağa birlikte kök salmış insanların arasına nifak sokmaya çalışanlara karşı uyanık olmak, aynı bayrağın gölgesinde, aynı devletin çatısı altında kardeşçe yaşamak iradesini güçlü tutmaktır. Türkiye kendi içinde kenetlendikçe dışarıdan çizilmek istenen hiçbir senaryo bu millete kabul ettirilemeyecektir. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Ve daha güçlü, daha güvenli, daha müreffeh bir Türkiye'yi gelecek nesillere emanet edeceğiz' diye konuştu.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'nın da katıldığı kongrede MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay ve Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger de katılımcılara hitap ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Mevcut İl Başkanı Ali Okyay, il başkanlığı seçimine tek aday olarak katıldı. Kongrede konuşmaların ardından teşkilatın yeni dönem yönetimine ilişkin seçim sürecine geçilmesi bekleniyor. Kongre, MHP Kars İl Teşkilatı üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla devam ediyor.