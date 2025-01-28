Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası tüm Türkiye’yi yasa boğarken, olası yangın risklerini ve alınması gereken önlemleri de gündeme taşıdı. Kimi zaman bilgisizlik kimi zaman ihmal, kaza kimi zaman da doğa olayları nedeniyle çıkan yangınlar bireyler ve kurumlar açısından maddi ve manevi büyük yıkımlara ve zarara yol açıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, 2024 yılında toplam 24 bin 948 yangına müdahale edilirken, yangının çıkış nedenleri arasında ‘hatalı ve dikkatsiz kullanım’ ilk sırada yer alırken, elektrik tesisatı arızası, trafo, elektrikli ocak, ütü ve elektrik sobası gibi ‘ısı kaynağının amacı dışında kullanılmasından’ kaynaklı yangınlar ise ikinci sırada yer alıyor.

“YANGINLARIN YÜZDE 20’Sİ ELEKTRİK KAYNAKLI”

Elektrik sektöründe yenilikçi çözümleri ile enerji güvenliğine katkıda bulunan X Koren Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Usta, elektrik tesisatlarındaki kaçakların yangınların önemli nedenleri arasında yer aldığını vurgulayarak, “Türkiye genelinde yangınların yaklaşık yüzde 20’si elektrikli kaynaklı. Bu yüzden elektrik tesisatlarının düzenli bakımı ve denetimi, yangın riskinin azaltılmasında kritik önem taşıyor” dedi.

Reyhan Usta, elektrik tesisatı ve elektrikli cihazlardan kaynaklanan yangınları önlemek için hem konutlar hem ticari işletmeler özelinde yapılması gerekenlere ilişkin şu önerilerde bulundu:

“ESKİ VE YIPRANMIŞ TESİSATINIZI GÖZDEN GEÇİRİN”

Konutlar hangi önlemleri almalı?

· Elektrik tesisatınızı kontrol ettirin: Eski veya yıpranmış tesisatlarınızı düzenli olarak uzman bir elektrikçiye kontrol ettirin.

· Kaçak Akım Rölesi Kullanın: Elektrik kaçaklarını önlemek için mutlaka kaçak akım rölesi taktırın.

· Prizleri Aşırı Yüklemeyin: Tek bir prizde çok sayıda cihaz çalıştırmaktan kaçının.

· Yıpranmış Kabloları Değiştirin: Hasar görmüş veya eskimiş elektrik kablolarını yenileyin.

· Elektrikli Cihazları Kullanımda Bırakmayın: Kullanmadığınız cihazları prizden çekin, özellikle gece boyunca açık bırakmayın.

· Isıtıcıları Güvenli Kullanın: Elektrikli ısıtıcıları perde, mobilya veya yanıcı maddelerden uzak tutun.

· Yangın Söndürücü Bulundurun: Kolay erişilebilir bir yangın söndürücü edinin ve kullanmayı öğrenin.

· Duman Dedektörü Kurun: Duman dedektörleri, yangınları erken fark etmenize yardımcı olur.

· Sigortaları Düzenli Olarak Denetleyin: Sigorta kutusunun aşırı yüklenmeye karşı uygun kapasitede olduğundan emin olun.

· Acil Durum Planı Hazırlayın: Olası bir yangında güvenli çıkış için evinizde bir plan oluşturun ve ailenizle paylaşın.

AŞIRI YÜKLEMEYİ ÖNLEYİN, ERKEN UYARI SİSTEMİ KURUN

Ticari işletmeler hangi önlemleri almalı?

· Elektrik Panosunu Düzenli Kontrol Ettirin: İş yerinizde elektrik panosunun yük kapasitesinin dengeli olduğunu kontrol ettirin.

· Kaçak Akım Koruma Sistemleri Kullanın: Ticari alanlarda elektrik kaçağını önlemek için gelişmiş kaçak akım röleleri kurun.

· Yangın Algılama Sistemleri Kurun: Duman ve ısı dedektörleri ile erken uyarı sağlayın.

· Düzenli Bakım Yapın: Elektrik ekipmanları ve tesisatları düzenli olarak lisanslı profesyonellere kontrol ettirin.

· Aşırı Yüklemeyi Önleyin: Elektrik panolarını ve prizleri aşırı cihazlarla yüklemeyin.

· Çalışanlara Yangın Eğitimi Verin: Personelin yangın durumunda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirin.

· Yangın Söndürücüler Bulundurun: Ticari alanlarda yangın söndürücülerin kolay erişilebilir yerlerde olduğundan emin olun ve periyodik bakımını yaptırın.

· Yedek Güç Sistemlerini Güvenle Kullanın: Jeneratör ve UPS sistemlerini düzgün şekilde monte edin ve bakımını ihmal etmeyin.

· Acil Çıkışları Kontrol Edin: Yangın anında tahliye yollarının açık ve kullanılabilir durumda olmasını sağlayın.

· Standartlara Uygun Ekipman Kullanın: Kalitesiz ve sertifikasız elektrik ekipmanlarından kaçının.