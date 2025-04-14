Yair Netanyahu, Macron’un “Filistinlilerin bir devlete ve barışa sahip olma hakkını destekliyorum” sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Canın cehenneme! Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Bölgesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet! Fransa'nın Batı Afrika'daki neoemperyalizmini durdurun!"

Yair Netanyahu’nun bu açıklamaları, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, diplomatik ilişkiler açısından da yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş oldu.

Macron ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı paylaşımda, İsrail’in güvenlik içinde yaşama hakkına vurgu yaparken aynı zamanda Filistin halkının bir devlete sahip olma hakkını desteklediğini dile getirmişti. Macron, “Filistinlilerin bir devlete ve barışa sahip olma hakkını desteklediğim gibi İsraillilerin de komşuları tarafından tanınan barış ve güvenlik içinde yaşama hakkını destekliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ailesinden gelen bu sert çıkış, İsrail’in iç siyasetindeki tansiyonu dış politika zeminine taşırken, Avrupa’daki diplomatik çevrelerde de yankı uyandırdı.