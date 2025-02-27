Aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kesin alım işlemleri net 179,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (Ters Repo) işlemlerinde yabancı yatırımcılar net 365 milyon dolar alım yaparken, DİBS (Teminat) işlemlerinde 330,7 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Şirket borçlanma senetleri tarafında ise 9,9 milyon dolarlık net alım yapıldı.

Hisse Senedi Stoklarının Piyasa Değeri 32,15 Milyar Dolara Ulaştı

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi stoklarının toplam piyasa değeri 32 milyar 151,9 milyon dolar olarak hesaplandı. DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 489,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 886,4 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 11 milyar 987,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 731,5 milyon dolar olarak açıklanırken, yabancı yatırımcının son iki haftadır üst üste alım yapması piyasaya olan güvenin arttığını gösteriyor. Özellikle tahvil piyasasında görülen yüksek yabancı ilgisi, Türkiye’ye yönelik portföy akımlarının güçlendiğine işaret ediyor.