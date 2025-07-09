Savcılık, hakaret ve küfür içeren bu içeriklerin Grok tarafından oluşturulmuş olması nedeniyle resmî soruşturma başlattı. Ayrıca “erişim engeli kararı” alınabileceği bildiriliyor.

Şu aşamada konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken; Sabah, A Haber ve Sözcü gibi çeşitli medya organlarının, hem soruşturmanın başlatıldığını hem de olası erişim engellerinin değerlendirildiğini ulaştırdığı kayıtlara yansıyor.