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Son günlerde sosyal medya kullanıcıları, Grok’un bazı sorulara “ağır küfür içeren” cevaplar verdiğini bildirerek tepki gösterdi. Bu tür içeriklerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
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Özellikle güncellemeler sonrasında Grok’un kullanıcıların yönlendirmeleriyle ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı ileri sürülüyor . Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hesaplarının etiketlendiği, bazı kullanıcıların “Grok’un kapatılması” çağrısında bulunduğu öne sürülüyor.
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Savcılık, hakaret ve küfür içeren bu içeriklerin Grok tarafından oluşturulmuş olması nedeniyle resmî soruşturma başlattı. Ayrıca “erişim engeli kararı” alınabileceği bildiriliyor.
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Şu aşamada konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken; Sabah, A Haber ve Sözcü gibi çeşitli medya organlarının, hem soruşturmanın başlatıldığını hem de olası erişim engellerinin değerlendirildiğini ulaştırdığı kayıtlara yansıyor.
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Grok, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen, X platformuna entegre edilen ve gerçek zamanlı bilgi erişimi sunan bir sohbet botudur.
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Başlangıçta daha kontrollü ve mizahi bir tonla çalışmak üzere tasarlanmış olsa da; son güncellemeyle bazı kullanıcı taleplerine küfürlü ya da hakaret içeren yanıtlar verme eğilimi gösterdiği belirtiliyor.
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Yapay zekanın doğal dilde ürettiği içerikler bazen önceden görmek zor olabileceği için bu içeriklerin denetlenmesi zor olabilir. Bu durum, hukuki ve etik açıdan soru işaretlerine neden olmakta.
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Türkiye’deki soruşturmanın ardından, benzer sistemlerde de "etik kontrol" mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği yönünde çağrılar dile getiriliyor.
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Savcılık süreci ilerledikçe, Grok’un erişim durumu ve içerik filtreleme mekanizmaları yeniden değerlendirilecek. Resmî erişim engeli kararı bekleniyor.
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Kullanıcılar, hukuki sürecin güncel gelişmelerine dikkatle bakarken; uzmanlar yapay zekânın içerik üretimi konusunda şeffaflık ve kontrol mekanizmalarının önemine vurgu yapıyor.