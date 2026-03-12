Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak’ın katıldığı tören, iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, programın hayata geçirilmesinde emeği geçen Vali Seddar Yavuz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak’a teşekkür etti.

Program, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kapasitesini güçlendirmeyi ve dijital altyapıyı korumayı hedefliyor.