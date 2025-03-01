Volvo Trucks’ı temsilen panele konuşmacı olarak katılan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, “Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkardığı dönüşüm, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da iş dünyasının temel bir parçasını oluşturuyor” dedi.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) ve Ağır Ticari Araçlar Derneği’nin (TAİD) işbirliğiyle düzenlenen 7. Ağır Vasıta, Treyler Zirvesi “Mega Trendler Merkezinde Türkiye” kapsamındaki “Sürdürülebilirlik Paneli”ne katılan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, Volvo Trucks’ın sürdürülebilir yaklaşımlarına ve Türkiye’de sürdürülebilir taşımacılık konusunda demiryolu ve elektrifikasyon projelerine dikkat çekti. Ağır ticari araç segmentinde sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara 70’li yıllarda başlayan Volvo Trucks, 1970’lerden günümüze kamyonların emisyon oranlarında %90, yakıt tüketimi ve iklimsel etkisinde de %40 oranında azalma yaşanmasına öncülük etti.

Kıvanç Kızılkaya: “Sürdürülebilirliği bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz”

Sürdürülebilirlik paneline konuşmacı olarak katılan Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya, “Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkardığı dönüşüm, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmıyor, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da iş dünyasının temel bir parçasını oluşturuyor. Volvo Trucks olarak sürdürülebilirliği bir trend olarak görmüyor, bir yaşam biçimi olarak değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusundaki faaliyetlerine 70’li yıllarda başlayan markamız, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmalarıyla iklimsel etkiyi minimuma indirmeye odaklanıyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda lansmanı yapılan %100 elektrikli Volvo Trucks kamyonlarımızla, Türkiye’nin ‘İlk Elektrikli Kamyon Basın Lansmanı’, ‘İlk Elektrikli Kamyon Satışı’ ve ‘İlk Elektrikli Kamyon Filo Teslimatı’ gibi alanlarda sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşadık” dedi.

“Elektrifikasyon sistemleri devreye alınarak, karbon emisyonları azaltılabilir”

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. Ticari Araçlar COO’su Kıvanç Kızılkaya sözlerine şöyle devam etti: “Küresel mega trendler çerçevesinde değerlendirdiğimizde; sürdürülebilirlik, günümüzde bir trend olmanın ötesinde, uzun vadeli bir yaşam tarzı ve iş modeli haline geldi. 2021 Paris İklim Anlaşması’na taraf olan Türkiye’nin, karbon nötr hedeflerine ulaşma konusunda daha somut adımlar attığına şahit oluyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, birçok devlet kurumunun yayınladıkları yeni mevzuatlar ve sürdürülebilirlik yol haritalarının kamuoyuyla paylaşılması ile etki arttı. Türkiye’de 2050 yılına kadar, sürdürülebilir taşımacılık konusunda en dikkat çeken gelişmelerin, demiryolu, denizyolu ve bunlarla entegre elektrifikasyon projelerinde yaşanabileceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda; Kars’tan Trakya’ya uzanan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ara bağlantısını da içeren yedi büyük demiryolu projesi hayata geçiriliyor. Bu projeler kapsamında, elektrifikasyon sistemleri devreye alınarak, karbon emisyonları azaltılabilir. Özellikle lojistik sektörünün demiryoluna entegrasyonu sayesinde, kara taşımacılığından kaynaklanan emisyonların düşürülmesi olasılık dahilinde. Bunu da Türkiye’nin uluslararası karbon azaltım hedeflerine ulaşması için kritik bir adım olarak değerlendiriyoruz.”