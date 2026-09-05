Türkiye, dünya fındık ticaretindeki güçlü konumunu sürdürürken, 2026 yılının ilk sekiz ayındaki ihracat rakamları miktar ve değer açısından dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti.

Ocak-Ağustos 2025 döneminde 174 bin ton olan fındık ihracatı, 2026’nın aynı döneminde 134 bin tona geriledi. Böylece ihracat miktarında yıllık bazda yüzde 23’lük düşüş yaşandı.

Buna karşın ihracattan sağlanan döviz geliri aynı dönemde yükseldi. Geçen yılın ilk 8 ayında 1 milyar 457 milyon 354 bin dolar olan gelir, bu yıl 1 milyar 731 milyon 492 bin dolara çıktı. Böylece ihracat değerinde yüzde 19 artış kaydedildi.

Fındık 109 ülkeye ulaştı

Türkiye, yılın ilk sekiz ayında fındık ve fındık ürünlerini 109 farklı ülkeye gönderdi. En fazla ihracat gerçekleştirilen pazarlar Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Çin oldu.

Öte yandan fındık ihraç sezonunun 12 aylık performansında da miktar ve değer tarafında gerileme görüldü. Eylül ayında başlayan sezonun 12 ayında 197 bin 544 ton fındık ihracatı karşılığında 2 milyar 512 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Söz konusu rakamlar önceki sezonun aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ihracat miktarında yüzde 36, ihracat değerinde ise yüzde 1 düşüşe işaret etti.

Fındık ihracatının lideri Trabzon

Fındık ihracatında Trabzon’un ağırlığı ise devam etti. Kentten 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde 51 bin 317 ton fındık ihraç edilerek 451 milyon 391 bin dolar gelir elde edilmişti.

2026’nın aynı döneminde ise Trabzon’dan yapılan ihracat 37 bin 71 tona geriledi. Buna rağmen ihracat geliri 575 milyon 749 bin dolara yükseldi.

Böylece Trabzon’un fındık ihracatında miktar yüzde 28 azalırken, elde edilen gelir yüzde 28 arttı.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos dönemindeki toplam fındık ihracatının yüzde 33,25’i Trabzon üzerinden gerçekleştirildi. Bu sonuçla Trabzon, Türkiye’nin fındık ihracatında ilk sıradaki konumunu korudu.

Trabzon’un sezonluk ihracatı da geriledi

Fındık ihraç sezonunun 12 aylık sonuçlarına bakıldığında ise Trabzon’dan 45 bin 226 ton fındık ihracatı karşılığında 674 milyon 432 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Önceki sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında Trabzon’un sezonluk ihracatı miktar bazında yüzde 49, değer bazında ise yüzde 13 geriledi.

Rakamlar, 2026’da Türkiye’nin daha düşük miktarda fındık ihraç etmesine rağmen, özellikle birim değerlerdeki yükselişin toplam ihracat gelirine olumlu yansıdığını ortaya koydu.