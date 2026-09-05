Kararlarla Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarında görev değişiklikleri yapılırken, 12 ülkenin büyükelçiliğine yeni isimler getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığında ise 35 ilin müftülük kadrosunda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında kamu kurumlarında çok sayıda görev değişikliği gerçekleştirildi. Atamalar kapsamında Sayıştay Başsavcılığı ve Diyanet Akademisi Başkanlığında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Diyanet Akademisinin başına Ahmet Bostancı getirildi

Diyanet Akademisi Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Bostancı atandı. Daha önce bu görevi yürüten Doç. Dr. Enver Osman Kaan ise görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirilen düzenlemelerin önemli bir bölümünü ise il müftülüklerindeki değişiklikler oluşturdu.

35 ilin müftülük kadrosu değişti

Kararlar doğrultusunda 35 ilin müftülük kadrosunda değişikliğe gidildi. Bilecik, Karabük, Kocaeli, Nevşehir, Zonguldak ve Konya müftüleri görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Yeni görevlendirmeler kapsamında Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen, Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz, Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz, Kocaeli İl Müftülüğüne Hüseyin Demirtaş ve Konya İl Müftülüğüne Celal Büyük atandı.

Diyarbakır İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftülüğüne ise Selim Yazıcı getirildi.

Boşalan ve yeni oluşturulan kadrolara yapılan atamalarla birlikte toplam 35 ilin müftülük görevinde değişiklik gerçekleşti.

12 ülkedeki büyükelçiliklerde yeni dönem

Atama kararları kapsamında Türkiye'nin farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerinde de görev değişiklikleri yapıldı.

Filipinler Büyükelçiliğine Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliğine Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Büyükelçiliğine Necati Sancaktutan, Umman Büyükelçiliğine Hüseyin Ergani ve Namibya Büyükelçiliğine Fikriye Aslı Güven atandı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fatih Yıldız, Sudan Büyükelçiliğine Fahri Türker Oba, Somali Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ferhat Alkan, Gambiya Büyükelçiliğine Özgür Gökmen ve Mozambik Büyükelçiliğine Ayça Oşafuoğlu İnam getirildi.

Kararlarda ayrıca Burundi ve Kuzey Makedonya'daki büyükelçiliklere ilişkin değişiklikler de yer aldı.

Sayıştay Başsavcılığına Recep Çevik atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla Sayıştay Başsavcılığı görevine Recep Çevik getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlarla birlikte farklı kamu kurumlarında yeni görev dağılımları belirlenirken, bazı görevlerdeki isimlerin görevleri de sona erdirildi.