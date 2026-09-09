Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 13 Eylül Pazar günü saat 08.00'de Setur Marinas Ayvalık önünden koşulacak. Yarışlara 22 ülkeden 1.300 sporcu katılacak.

Ayvalık'ın kurtuluş haftası kapsamında gerçekleşecek organizasyonda; 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre parkurları yer alacak. Bu yıl ilk kez 13 Eylül günü 6-9 yaş çocuklar için Deniz Temiz Derneği / TURMEPA Sıfır Atık Mavi Farkındalığı Çocuk Koşusu düzenlenecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin marka değerini yükselten, sporla turizmi bir araya getiren organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Bu büyük buluşmanın; sporcularıyla, misafirleriyle, Ayvalık'a hem sosyal hem de ekonomik katkı sağlayacağını hatırlatan Başkan Mesut Ergin, 'Organizasyonda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve sponsorlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza Yarı Maratonda başarılar diliyorum' dedi.

Etkinlikte, farklı seviyelerdeki koşucular için 21K yarı maraton, 10K ve 5K olmak üzere üç ayrı parkur yer alacak. Ayvalık'ın deniz manzarası, zeytinlikleri, çam ormanları ve tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilecek yarış, sporun yanı sıra kentin doğal ve kültürel güzelliklerini de tanıtmayı amaçlıyor.

Organizasyonun en dikkat çekici etabı olan 21K yarı maratonun, koşuculara Ayvalık'ın eşsiz manzaraları eşliğinde mücadele etme fırsatı sunacağını belirten Yarış Direktörü Onur Şentürk, 'Parkurda yer alan Şeytan Sofrası tırmanışı, yarışmacılar için zorlu ancak unutulmaz bir bölüm olacak. 10K parkuru ise orta mesafe koşucularına hitap ederken, 5K koşusu özellikle koşuya yeni başlayanlar, yürüyüşçüler ve aileler için daha erişilebilir bir seçenek sunacak' dedi.