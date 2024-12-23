Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Trabzonspor, Bodrum FK’yı konuk ediyor. Seremonide dikkat çekici bir olay yaşandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarılar dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in yanına giderek, elini uzattı. Demirel ise Güneş’in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti. Şenol Güneş, Beşiktaş Teknik Direktörü olduğu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde etkilenen illerden olan Hatay’ın neden maçlarını oynamadığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Hatayspor’un başında da Volkan Demirel bulunuyordu.

Volkan Demirel: "Kamuoyundan özür dilerim ama Şenol Güneş'ten dilemiyorum"

Maç öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş ile yansıyan fotoğraf karesiyle ilgili olarak ise Demirel, "Benim camialara her zaman saygım sonsuzdur. Bugüne kadar herhangi bir futbol adamına saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugün yaptığım saygısızlık sayılıyorsa, ben hayatımda iki defa zorlandım; biri babamın vefatında biri de deprem zamanında. Cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ben, ölüye saygısı olmayan insanın dirisine de saygı duymam. Orada insanların neler çektiğini bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın. Bu beni çok üzmüştü, gördüğüm yerde bunu söyleyecektim. Ben 3 yıldır bu işi yapıyorum, beni tünelin başında bekleyen bir hoca hiçbir zaman görmedim. Tahmin etti, orda beni beklemeye başladı. Şenol hoca ile selamlaşmayacağımı onunla fotoğraf vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunun camialarla hiçbir alakası yok. Bu benim kendi fikrimdir. Yanlış lanse olmuşsa kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten özür dilemiyorum" açıklamasında bulundu.