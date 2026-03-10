Uraloğlu, limanlardaki toplam yük elleçlemesinin ise 43 milyon 881 bin 863 ton ile tüm zamanların Şubat ayı rekorunu kırdığını belirtti. Ocak-Şubat döneminde elleçlenen toplam yük miktarı 88 milyon 343 bin 147 ton olarak gerçekleşti.

Konteyner trafiğinde de önemli artış yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, 1 milyon 157 bin 303 TEU ile 2024 yılından sonraki en yüksek Şubat ayı rakamına ulaşıldığını ve geçen yılın aynı ayına göre konteyner miktarının yüzde 13,9 arttığını kaydetti. Ocak-Şubat döneminde konteyner elleçlemesinde ise yüzde 3’lük artışla 2 milyon 238 bin 224 TEU rakamına ulaşıldı.

Bölgesel Bazda Yük Dağılımı

Şubat ayında en fazla yük elleçlemesi, 7 milyon 349 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında gerçekleşti. Bunu Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı (6 milyon 567 bin 67 ton) ve İskenderun Bölge Liman Başkanlığı (5 milyon 348 bin 953 ton) takip etti.

Deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları 5 milyon 561 bin 761 ton, kabotaj taşımaları ise 5 milyon 660 bin 44 ton olarak kaydedildi.

Yük Cinsleri ve Ülkeler Bazında Durum

Şubat ayında limanlardan yurt dışına en fazla taşınan yük, 980 bin 160 ton portland çimento oldu. Bunu alüminyum cevheri ve konsantreleri ile feldispat takip etti. Limanlara gelen yurt dışı yüklerinde ise ilk sırada 2 milyon 581 bin 661 ton ham petrol yer aldı; bunu sırasıyla LNG ve taşkömürü takip etti.

Deniz yoluyla yurt dışına yapılan yüklemelerde en fazla yük İtalya’ya gönderilirken, ABD ve Mısır ikinci ve üçüncü sırayı aldı. Türkiye’ye gelen en yoğun yük ise Rusya’dan taşındı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.