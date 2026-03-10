Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,38 arttı.

Endeksin alt kalemlerine bakıldığında, aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,52, işçilik endeksi ise yüzde 21,84 artış kaydetti. Yıllık bazda ise malzeme endeksindeki artış yüzde 23,32, işçilik endeksindeki artış yüzde 28,83 olarak gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyetleri de arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 10,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 yükseldi.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 3,63, işçilik endeksi ise yüzde 22,55 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi ise yüzde 28,49 artış gösterdi.

Bina dışı yapılarda artış yüzde 24,78

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de artış eğilimini sürdürdü. Endeks, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,48, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 artarken; yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 21,96, işçilik endeksi ise yüzde 30,08 artış kaydetti.

Açıklanan veriler, özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artışın inşaat maliyet endeksindeki yükselişte belirleyici olduğunu ortaya koydu.