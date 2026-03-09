Bölgesel çatışmaların Türkiye sınırlarına sıçramasıyla artan güvenlik endişeleri, bugün Gaziantep’ten gelen bir haberle yeni bir boyut kazandı. Kentin Güneyşehir bölgesine bir füze parçasının düştüğü iddiası, güvenlik birimlerini teyakkuza geçirdi.

Bölge Güvenlik Çemberine Alındı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, düşen parçanın çevresinde geniş bir güvenlik çemberi oluşturarak sivil geçişlerini durdurdu. Olay yeri inceleme ekiplerinin, parçanın menşei ve türünü belirlemek üzere başlattığı teknik çalışmalar devam ediyor.

MSB: "Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz."

İkinci Sınır İhlali: Önce Hatay, Şimdi Gaziantep

Geçtiğimiz hafta benzer bir olay Hatay’da yaşanmıştı. İran kaynaklı olduğu ve Türk hava sahasında imha edildiği belirtilen bir balistik füzenin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü. Bu olayın ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından Tahran yönetimine yönelik sert bir nota verilmişti. Gaziantep’e düşen son parça, bölgesel çatışmaların Türk hava sahası güvenliği üzerindeki baskısını bir kez daha kanıtladı.

Sınır Hattında Gerilim Tırmanıyor: