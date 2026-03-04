Şirketin konsolide hasılatı 2025 yılında 32,87 milyar TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr 17,8 milyar TL’ye yükseldi. Esas faaliyet kârı ise dikkat çekici bir artış göstererek 1,69 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki yıl 155 milyon TL seviyesinde bulunan faaliyet kârındaki bu yükseliş, maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikteki iyileşmeye bağlandı.

Ancak finansman tarafındaki baskı şirketin kârlılığını gölgeledi. 2025 yılında 3,51 milyar TL finansman gideri kaydedildi. Bu yüksek maliyetler sonucunda vergi öncesi zarar 1,05 milyar TL olurken, ertelenmiş vergi geliri sonrası net zarar 958,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Pay başına zarar ise eksi 1,16 TL oldu.

Bilanço tarafında ise toplam yükümlülükler 17,46 milyar TL’ye yükselirken, kısa vadeli borçların 14,33 milyar TL seviyesinde olması dikkat çekti. Özkaynaklar 6,70 milyar TL’ye geriledi. Şirketin stokları 9,29 milyar TL seviyesinde bulunurken, kiralama yükümlülükleri ve kullanım hakkı varlıkları da bilançoda önemli yer tutmaya devam etti.

Öte yandan işletme faaliyetlerinden elde edilen 4,6 milyar TL’lik pozitif nakit akışı, operasyonel tarafta nakit üretme kapasitesinin güçlendiğini ortaya koydu.

Genel tabloya bakıldığında Koton’un operasyonel performansında iyileşme sinyalleri görülürken, yüksek finansman giderleri ve borçluluk seviyesi 2025 sonuçlarını baskılayan temel unsur olarak öne çıktı. Şirketin 2026 performansında faiz ortamı ve iç talep koşullarının belirleyici olması bekleniyor.