Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’ün 5 Mart 2026 tarihli “Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu”nu değerlendirdi. Rapora göre, 23 Şubat-1 Mart 2026 döneminde Türkiye günlük ortalama 2.442 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı. Türkiye, Hollanda, İsviçre, Polonya ve Norveç gibi ülkeleri geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı ise Amsterdam Schiphol, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid Barajas gibi büyük Avrupa merkezlerini geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı, Avrupa’da bir kez daha en yoğun havalimanı olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde ise günlük ortalama 672 uçuşla 12. sırada yer alıyor” dedi.

Havalimanının bu başarısı, Türkiye’nin uluslararası havacılıkta büyüyen rolünü ve İstanbul’un küresel bir transit merkezi olarak önemini bir kez daha ortaya koyuyor.