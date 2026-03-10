Ocak-Şubat döneminde Türkiye’den Ukrayna’ya 1 milyon 189 bin 703 kilogram hamsi ihraç edildi. Bu ihracattan 886 bin 42 dolar döviz girdisi sağlandı. Aynı dönemde Türkiye genelinde 16 ülkeye toplam 1 milyon 417 bin 881 kilogram hamsi satılırken, ihracattan elde edilen toplam gelir 2 milyon 692 bin 135 dolar olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise 13 ülkeye 867 bin 205 kilogram hamsi ihraç edilmiş, karşılığında 2 milyon 16 bin 517 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bu yılın ilk iki ayında hem ihracat miktarında hem de gelirde artış yaşandı.

Belçika ve Almanya Ukrayna’yı takip etti

Söz konusu dönemde hamsi ihracatında Ukrayna’nın ardından Belçika ve Almanya geldi.

Belçika’ya 65 bin 606 kilogram hamsi ihraç edilerek 631 bin 263 dolar gelir elde edilirken, Almanya’ya yapılan 55 bin 212 kilogramlık ihracattan 470 bin 919 dolar döviz girdisi sağlandı.

En az ihracat Katar, Gürcistan ve Nahçıvan’a

En düşük miktarda hamsi ihracatı ise Katar, Gürcistan ve Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesine yapıldı. Katar’a 300 kilogram hamsi karşılığında 1 bin 380 dolar, Gürcistan’a 349 kilogram karşılığında 4 bin 370 dolar, Nahçıvan’a ise 494 kilogram karşılığında 2 bin 613 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi.

Trabzon’dan üç ülkeye hamsi gönderildi

Öte yandan Trabzon’dan yılın ilk iki ayında 3 ülkeye hamsi ihracatı yapıldı. Kentten Ukrayna, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne toplam 197 bin 603 kilogram hamsi gönderilirken, bu ihracattan 183 bin 128 dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı döneminde ise Trabzon’dan 36 bin 175 kilogram hamsi ihracatı yapılmış ve 139 bin 6 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Böylece bu yıl hem ihracat miktarında hem de gelirde artış kaydedildi.