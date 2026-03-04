KAP Açıklamasıyla Düzeltme Yapıldı

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 26.02.2026 tarihinde ilan edilen 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda revizyona gidildiği belirtildi.

Revize edilen kalemler şunlar oldu:

Maddi Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlık (MDV) yeniden değerleme değer artışı

Ertelenmiş Vergi

Dönem Net Kârı

Net Parasal Pozisyon Kazanç/Kayıpları

Hata Enflasyon Etkisinden Kaynaklandı

Şirket açıklamasında, devam eden yatırımlar hesabında yer alan ve yapımı tamamlanarak 2025 yıl sonunda maddi duran varlıklar hesabına aktarılan tutarlarda enflasyon etkisinin sehven dikkate alınmadığı ifade edildi.

Bu nedenle: Maddi duran varlıklar, MDV yeniden değerleme hesabı, Net parasal kazanç kalemleri yeniden hesaplandı.

Yapılan düzeltme işlemleri sonucunda, şirketin 2025 yılı net dönem kârı 512.290.950 TL olarak açıklandı.

1 Milyar TL’yi Aşan Fark

İlk açıklanan 563 milyon TL zarar ile revize edilen 512 milyon TL kâr arasındaki fark yaklaşık 1 milyar 75 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu büyüklükteki değişim, enflasyon muhasebesinin finansal tablolar üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

Finansal tabloların bağımsız denetimden geçmiş olmasına rağmen sonradan düzeltmeye gidilmesi ise dikkat çeken bir diğer unsur olarak öne çıktı. Gelişmenin ardından yatırımcıların şirketin finansal performansına ilişkin değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.