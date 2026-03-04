Otomotiv ve Sanayi Devleri: Temettü verimliliği denilince akla gelen FROTO (Ford Otosan), TUPRS (Tüpraş) ve TOASO (Tofaş), Mart ayının en çok takip edilen kağıtları arasında. Özellikle Tofaş ve Tüpraş, düzenli ödeme alışkanlıklarıyla uzun vadeli portföylerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Borsa Açıklaması! İçeriği Görüntüle

Holding ve Finans Grubu: Koç Grubu’nun amiral gemisi KCHOL (Koç Holding) ile sigorta sektörünün güçlü temsilcileri AGESA ve ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik) nakit dağıtımı yapacak diğer önemli isimler.