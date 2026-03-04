Öne Çıkan Şirketler ve Beklentiler
-
Otomotiv ve Sanayi Devleri: Temettü verimliliği denilince akla gelen FROTO (Ford Otosan), TUPRS (Tüpraş) ve TOASO (Tofaş), Mart ayının en çok takip edilen kağıtları arasında. Özellikle Tofaş ve Tüpraş, düzenli ödeme alışkanlıklarıyla uzun vadeli portföylerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
-
Holding ve Finans Grubu: Koç Grubu’nun amiral gemisi KCHOL (Koç Holding) ile sigorta sektörünün güçlü temsilcileri AGESA ve ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik) nakit dağıtımı yapacak diğer önemli isimler.
-
Diğer Ödemeler: FMIZP (Federal-Mogul İzmit Piston) ve daha düşük oranlı bir dağıtım gerçekleştirecek olan ISGYO (İş GYO), Mart ayı listesini tamamlıyor.
Mart Ayında Nakit Temettü Ödeyecek Hisseler
|Hisse Kodu
|Hisse Başına Brüt (TL)
|Hisse Başına Net (TL)
|Ödeme Tarihi
|FROTO
|3,64
|3,094
|16 Mart 2026
|TUPRS
|10,38
|8,8229
|16 Mart 2026
|TOASO
|20
|17
|23 Mart 2026
|AGESA
|6,94
|5,9028
|25 Mart 2026
|KCHOL
|6,83
|5,8055
|25 Mart 2026
|ANHYT
|8,14
|6,9186
|26 Mart 2026
|FMIZP
|4,76
|4,0426
|27 Mart 2026
|ISGYO
|0,08
|0,0834
|31 Mart 2026
Mart Ayı Stratejisi
Yatırımcılar için Mart ayı sadece nakit girişi demek değil, aynı zamanda elde edilen temettülerin yeniden hisseye dönüştürülerek bileşik getiri avantajından faydalanma dönemidir. Özellikle yüksek temettü verimi beklenen hisselerde, hak kullanım tarihinden önceki fiyat hareketleri yakından izlenmelidir.
Temettü ödemeleri brüt rakamlar üzerinden açıklanır ve yasal kesintiler sonrası "net" tutar yatırımcı hesaplarına, kullanım tarihinden genellikle iki iş günü sonra yansır.