Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, sanayinin alt sektörlerinde farklı yönlerde değişimler yaşandı.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 artış gösterdi.

Aylık bazda ise sanayi üretiminde yüzde 2,8’lik düşüş dikkat çekti. Alt sektörler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,8 yükseldi.