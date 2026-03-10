Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre kentte 57 bin 5 aktif çalışan bulunurken, emekli sayısı 66 bin 273’e ulaştı. Böylece şehirde her bir çalışan başına yaklaşık 1,17 emekli düşüyor. Bu alanda ilk sırada Zonguldak, üçüncü sırada ise Balıkesir yer alıyor.

Emeklilerin yeni adresi: Sakin ve güvenli şehir

Doğası, denizi ve sakin yaşam tarzıyla dikkat çeken Sinop, özellikle emekliler için cazip bir yaşam alanı haline gelmiş durumda. Kentte yaşayan emekliler, düşük suç oranı, güçlü komşuluk ilişkileri ve huzurlu ortamın Sinop’u tercih etmelerinde önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Yaz aylarını karavanında Sinop’ta geçiren emekli İsmail Hakkı İlik, kentin güvenliğine dikkat çekerek burada kendisini oldukça rahat hissettiğini belirtiyor. İlik, Sinop’ta yaşamın sakinliğini vurgulayarak, “Karavanda kalıyorum, çoğu zaman kapıyı bile kilitlemiyorum. Şimdiye kadar herhangi bir hırsızlık ya da kapkaç olayına rastlamadım. İnsanlar saygılı ve anlayışlı” dedi.

“Anahtarı kapıda unutuyorum, komşu haber veriyor”

Aslen Antalyalı olan ve yıllar önce görev nedeniyle geldiği Sinop’a emekliliğinde yerleşen Mahmut Yücedağ da kentin sosyal yapısına dikkat çekti. Yücedağ, küçük şehir olmasının getirdiği samimi ortamın Sinop’u özel kıldığını belirterek, “Bazen anahtarımı kapının üstünde unutuyorum, komşular hemen kapımı çalıp haber veriyor. Herkes birbirini tanıyor. Bu yüzden burada yaşamak çok daha huzurlu” diye konuştu.

Genç nüfus azalıyor

Uzmanlara göre Sinop’ta emekli nüfusun artmasında gençlerin eğitim ve iş imkanları için büyük şehirlere göç etmesi önemli rol oynuyor. Bu durum şehirde yaş ortalamasının yükselmesine neden olurken, Sinop’un giderek “emekli kenti” kimliğine büründüğü belirtiliyor.