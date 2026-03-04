Kar ve Karla Karışık Yağmur: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde etkili olacak.

Yağmur ve Sağanak: Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Osmaniye ve Hatay çevresi.

Kuvvetli Yağış: Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve ani kar erimesi riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Resmi Gazaete'de Yayımlandı: 21 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkarıldı İçeriği Görüntüle

Ulaşım Engelleri: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Marmara ile batı bölgelerde ise yer yer sis ve pus görülebilir.