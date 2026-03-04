Yağış Beklenen Bölgeler

  • Yağmur ve Sağanak: Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Osmaniye ve Hatay çevresi.

  • Kar ve Karla Karışık Yağmur: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde etkili olacak.

Kritik Uyarılar

  • Kuvvetli Yağış: Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve ani kar erimesi riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

    Resmi Gazaete'de Yayımlandı: 21 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkarıldı
    Resmi Gazaete'de Yayımlandı: 21 İlde Bazı Alanlar Orman Sınırları Dışına Çıkarıldı
    İçeriği Görüntüle

  • Ulaşım Engelleri: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Marmara ile batı bölgelerde ise yer yer sis ve pus görülebilir.

  • Rüzgar: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu/Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkması bekleniyor.

Şehirlerimizde Beklenen Sıcaklıklar

Şehir Hava Durumu Sıcaklık (°C)
Ankara Parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul Parçalı ve çok bulutlu 12
İzmir Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya Parçalı bulutlu 23
Adana Parçalı ve yer yer çok bulutlu 18
Samsun Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Trabzon Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu 9
Diyarbakır Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak 11
Erzurum Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1