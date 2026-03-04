Yağış Beklenen Bölgeler
Yağmur ve Sağanak: Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç), Osmaniye ve Hatay çevresi.
Kar ve Karla Karışık Yağmur: İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu genelinde etkili olacak.
Kritik Uyarılar
Kuvvetli Yağış: Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin ile akşam saatlerinden itibaren Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Çığ ve Kar Erimesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ ve ani kar erimesi riskine karşı dikkatli olunmalıdır.
Ulaşım Engelleri: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, Marmara ile batı bölgelerde ise yer yer sis ve pus görülebilir.
Rüzgar: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu/Güneydoğu Anadolu'nun batısında rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyelerine çıkması bekleniyor.
Şehirlerimizde Beklenen Sıcaklıklar
|Şehir
|Hava Durumu
|Sıcaklık (°C)
|Ankara
|Parçalı ve çok bulutlu
|9
|İstanbul
|Parçalı ve çok bulutlu
|12
|İzmir
|Parçalı ve az bulutlu
|18
|Antalya
|Parçalı bulutlu
|23
|Adana
|Parçalı ve yer yer çok bulutlu
|18
|Samsun
|Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
|8
|Trabzon
|Çok bulutlu, kuvvetli yağmurlu
|9
|Diyarbakır
|Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak
|11
|Erzurum
|Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
|1