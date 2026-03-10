THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni rotalar arasında Ermenistan’ın başkenti Erivan, Romanya’nın Temeşvar, Liberya’nın Monrovia, Gine-Bissau’nun Bissau, Çin’in Çengdu ve Urumçi şehirlerinin yer aldığını bildirdi.

Bilal Ekşi açıklamasında, “2026’da da uçuş ağımıza yeni noktalar ekliyoruz. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

THY’nin bu hamlesiyle küresel uçuş ağı daha da genişlerken, yolculara yeni destinasyonlarda seçenekler sunulmuş olacak.