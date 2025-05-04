UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen ihracatçıların stratejik adımlarla ilerlemeye devam ettiğini vurguladı. “Global ekonomideki gelişmeler ihracatçılarımızın daha dikkatli ve stratejik hareket etmelerini gerektiriyor. Yine de üyelerimizin gayretli çalışmalarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri olarak ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Otomotiv Sektörü Yine Lider

UİB çatısı altındaki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Nisan ayında gerçekleştirdiği 2 milyar 754 milyon 997 bin dolarlık ihracatla en yüksek katkıyı sağlayan birlik oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış gösteren bu rakamla birlikte OİB, yılın ilk dört ayında toplam 11 milyar 112 milyon 842 bin dolarlık ihracata ulaştı. Bu da yüzde 8,5’lik bir büyüme anlamına geliyor.

Tekstil, Hazır Giyim ve Gıda Ürünlerinde İstikrarlı Seyir

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Nisan ayında 98 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk dört ayında toplamda 408 milyon 22 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Nisan ayında 69 milyon 568 bin dolarlık ihracat yaptı. Ocak-Nisan dönemi itibarıyla ise toplam ihracat 272 milyon 997 bin dolar seviyesine çıktı.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Nisan ayında 23 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, dört aylık toplam ihracatı 92 milyon 637 bin dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise Nisan ayını 7 milyon 984 bin dolarlık ihracatla kapattı. Ocak-Nisan döneminde ise toplamda 47 milyon 112 bin dolarlık dış satışa imza attı.

UİB’in Nisan ayı verileri, farklı sektörlerdeki ihracatçılar için pozitif bir tablo çizerken, yılın geri kalanında da benzer bir ivmenin sürdürülmesi hedefleniyor.