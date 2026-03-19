Toplam 2 bin 150 mahalle bakkalında yapılan çalışma sonucunda 32 bin 345 ailenin borcu ödenirken, kapatılan borç miktarı 73 milyon 500 bin TL’ye ulaştı. Böylece binlerce ihtiyaç sahibi aile, bayram öncesi borç yükünden kurtarıldı.

Yüzyıllık gelenek yeniden yaşatıldı

Osmanlı döneminden miras kalan zimem defteri geleneğinde, hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin kim olduğunu bilmeden bakkallara giderek borçları ödüyor. Ramazan ayında yeniden canlandırılan bu uygulama, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Vali Gül sahada takip etti

İstanbul Valisi Davut Gül de çalışmalar kapsamında Küçükçekmece’de bir mahalle bakkalını ziyaret ederek zimem defterindeki borçları yerinde kapattı.

Gül, yürütülen çalışmanın sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek, Ramazan’ın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurguladı. Yardımların muhtarlar, kaymakamlıklar ve sosyal hizmet uzmanlarının koordinasyonunda şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Esnaftan duygulandıran sözler

Bakkal esnafı Ferdi Sungur ise sabah saatlerinde yapılan ziyarette tüm borçların kapatıldığını belirterek şaşkınlığını dile getirdi. Sungur, toplam 151 bin TL’lik veresiye borcunun tamamen ödendiğini ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

Yapılan çalışma ile hem dar gelirli ailelerin yükü hafifletildi hem de Ramazan’ın dayanışma ruhu İstanbul genelinde bir kez daha güçlü şekilde hissedildi.