Tasarruf finansman başta olmak üzere finans, gayrimenkul, yapı ve hizmet odaklı farklı sektörlerde 34 yıldır faaliyet gösteren Fuzul Holding, bankacılık alanındaki yeni adımını duyurdu. 13.200.000.000 TL kuruluş sermayeli Fuzul Katılım Bankası AŞ "Yenilikçi finansal çözümler sunma" ve "Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma" misyonuyla atılan bu stratejik adım, hem katılım bankacılığı anlayışına yeni bir soluk getirmeyi hem de müşterilere sürdürülebilir finansal çözümler sunmayı amaçlıyor.

Müşterilere Kapsamlı Çözümler

Kurulacak katılım bankası, katılım finans ilkeleri doğrultusunda müşterilere hizmet sunarak katılım bankacılığının tüm ürünlerini sistemine entegre eden kapsamlı bir yapı ile çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Bu adımla birlikte Fuzul Holding, uzun yıllara dayanan finansal hizmetler alanındaki deneyimini katılım bankacılığına taşıyarak faaliyet alanlarını genişletmeyi amaçlıyor. Tasarrufların reel ekonomiyle buluşmasını önceleyen katılım bankacılığı modeli çerçevesinde şekillenecek yapılanma, finansal kapsayıcılığı destekleyen ve ekonomik değere katkı sunan bankacılık faaliyetlerinde bulunacak.

Yaygın Şube Ağı ve Güçlü Dijital Altyapı

Banka, Türkiye genelinde yaygın bir şube ağıyla hizmet verecek; güçlü dijital bankacılık altyapısıyla kullanıcı deneyimini merkeze alacak. Mobil ve teknoloji tabanlı çözümlerle finansal hizmetlere erişimi hızlandıracak olan banka, fiziksel erişim ile dijitalleşmeyi birlikte ele alan modelle farklı müşteri segmentlerine etkin çözümler sunacak.

Geleceğe Uzanan Bütünsel Finans Hizmeti

Fuzul Holding’in mevcut faaliyet alanlarıyla entegre şekilde konumlanan katılım bankası; tasarruf finansman, gayrimenkul geliştirme, fintek ve ödeme sistemleri ile sigorta alanlarında oluşturulan ekosistemi tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Holding, çok sektörlü yapısı ve entegre ekosistemiyle Türkiye’nin finansal sisteminde daha güçlü bir yer edinmeyi ve ülke ekonomisine sunduğu katkıyı bu yeni adımla daha ileri taşımayı hedefliyor.

Fuzul Holding, bankacılık alanındaki bu yeni adımıyla katılım finans ekosistemine uzun vadeli katkı sunmayı, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmeyi ve bu doğrultuda finansal hizmetler yapılanmasını daha bütüncül bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.