TÜİK’in verilerine göre, 2024’te 203 bin ton olan ayva üretimi, 2025’teki zirai don nedeniyle yüzde 59 azalarak 83 bin tona geriledi. Bu durum fiyatlara yansıdı: bazı marketlerde 298,80 liradan satılan ayvanın kilosu, diğer marketlerde 150–200 lira arasında değişiyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesi, ayva üretiminde öne çıkarken, bu yıl yaşanan don rekolteyi düşürdü. Osmaneli ayvası, lokum, pekmez ve reçel gibi ürünlerde kullanılıyor, ancak iklim koşulları üretici ve alıcıyı olumsuz etkiledi.

Geçen yıl Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’ya ihraç edilen ayva, bu yıl neredeyse piyasada yok denecek seviyeye indi. Osmaneli’de ayvanın kilosu yerinde 150–250 lira arasında satılırken, tüketimde lüks meyveler arasına girdi.