Ağır, orta ve hafif ticari araçların tasarımı, üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Iveco Group'un markası IVECO, 2024 Model Yılı IVECO S-Way çekicisinin, önceki model olan 2022 Model Yılına kıyasla yakıt tüketimini %10,54'e varan oranlarda azalttığını TÜV SÜD tarafından onaylandığını açıkladı. Bu başarı, IVECO'nun müşterilerine hem maliyet açısından verimli hem de sürdürülebilir lojistik çözümleri sunmaya yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

TÜV SÜD, teknik yeniliklerde kalite, güvenlik ve sürdürülebilirliği destekleyen küresel bir kuruluştur. IVECO, S-Way'in mevcut modeli ile önceki modeli arasında yaptığı eşdeğer model karşılaştırmaları sonucunda yakıt tüketiminde bir iyileşme sağlandığını onayladı. Aynı güzergahlarda ve aynı sürücülerle gerçekleştirilen bu testler, IVECO yeni S-Way’in (Model Yılı 24) yakıt performansını doğrulayarak, çekici segmentindeki üstün verimliliğini ortaya koyuyor.

FAALİYETLERİNİN MERKEZİNDE MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM VAR

Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, TÜV SÜD'den alınan onayın, müşterilere gerçek faydalar sağlama taahhütlerini daha da güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Luca Sra, ‘’Kasım 2023'te tüm Model Yılı 24 serisiyle birlikte yeni IVECO S-Way'i tanıttığımızda, yüksek performans ve kayda değer oranda yakıt tasarrufu sözü verdik. Küresel çapta tanınan bağımsız bir üçüncü tarafın bu onayı, verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimizi göstermektedir. Bu gelişme, IVECO'da yaptığımız her işin merkezine müşteri odaklı yaklaşımı koyduğumuzun kanıtıdır’’ dedi.

IVECO S-Way, üstün yakıt verimliliğini, Iveco Group’un düşük çevresel etkili güç aktarma sistemlerinin tasarımı, üretimi ve satışına odaklanan markası FPT Industrial tarafından geliştirilen son teknoloji XCURSOR 13 motoruna borçludur. Bu güç aktarma sistemi, gelişmiş aerodinamik tasarım, aktarım mekanizması ve GPS destekli öngörülü sürüş iyileştirmeleri sayesinde yanma verimliliğini artırmak ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiştir.

MAKSİMUM PERFORMANSLA RAKİBİ YİNE KENDİSİ

Test edilen araç, geleneksel retarderlere alternatif olarak hem ağırlık tasarrufu sağlayan hem de üstün frenleme performansı sunan yeni Yüksek Performanslı Motor Freni ile donatılmıştır. Araç, ayrıca 2,17'lik optimize edilmiş uzun arka aks oranı ve en son teknolojiye sahip GPS destekli öngörülü sürüş sistemine sahiptir. Bu sistem, yanal kontrol stratejisini entegre ederek üstün sürüş konforu ve etkileyici yakıt ekonomisi sağlar.

Gelişmiş teknolojiler sayesinde, yakıt tüketimini azaltırken karbon emisyonlarını minimize eder ve performansı maksimuma çıkarır. Böylelikle kullanıcılar, düşük işletme maliyetlerinden faydalanırken çevresel etkileri de en aza indirme avantajına sahip olur.

Yeni IVECO S-Way, üretkenlik, güvenlik ve bağlantı özelliklerini ön planda tutarak tamamen müşteri odaklı bir anlayışla tasarlanmıştır. Sürücüler için mükemmel bir yaşam alanı, filo sahipleri için gelişmiş rekabet gücü, filo verimliliği ve çok daha düşük bir Toplam Sahip Olma Maliyeti sunan eksiksiz bir lojistik çözümü sağlar.