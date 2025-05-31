Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın katılımıyla 29 Mayıs'ta, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen törenle Karadeniz görevine uğurlanan platform, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor.

140 kişilik personel kapasitesi bulunan ve devasa boyutlarıyla dikkat çeken Osman Gazi, 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği ve 29,5 metre derinliğiyle kendi alanında Türkiye'nin en büyük yüzer üretim ünitesi konumunda. 2026 yılının ortalarında aktif üretime başlaması planlanan platform, günlük 10,5 milyon metreküp doğal gaz işleme ve 10 milyon metreküp transfer kapasitesine sahip olacak.

Platformun devreye girmesiyle birlikte Karadeniz gaz üretimi iki katına çıkacak ve günlük üretim miktarı 20 milyon metreküpe ulaşacak. Bu da yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den sağlanması anlamına geliyor. Belirlenen sahada 20 yıl boyunca kesintisiz görev yapacak olan platform, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstlenecek.

"Osman Gazi" platformu, 26 Eylül 2024’te Çanakkale’deki bir tersanede kapsamlı bir yenileme sürecine alınmıştı. 27 Mayıs 2025’te çalışmaların tamamlanmasının ardından kuru havuzdan çıkarılan platform, iki gün sonra görkemli bir geçişle İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e uğurlandı.

Türkiye’nin derin denizlerdeki enerji arayışında yeni bir sayfa açan Osman Gazi, hem teknolojik kapasitesi hem de stratejik önemiyle ülkenin enerji geleceğinde dönüm noktası olacak.