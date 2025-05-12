Adana Ovası'nda sabahın erken saatlerinde tarlalara giren tarım işçileri, traktörlerle topraktan çıkarılan patatesleri büyük bir titizlikle temizleyip kasalara yerleştirdi. Patatesler, buradan Türkiye’nin dört bir yanındaki hallere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Zirai Don Verimi Yarıladı

Adana genelinde bu yıl yaklaşık 70 bin dönüm alanda patates ekimi yapıldı. Ancak Şubat ayının son haftasında yaşanan zirai don, birçok tarlada rekolteyi yarı yarıya düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda dönüm başına ortalama 4 ton verim alınırken, bu yıl çoğu tarlada verim 2-2,5 ton seviyesinde kaldı. Bazı bölgelerde don etkisinin az hissedilmesi sayesinde 4 tona yaklaşan verim elde edilebildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, verim kaybının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, “Adana’da ülkemizin en erkenci patatesi hasat ediliyor. Ancak bu yıl don nedeniyle verim büyük oranda düştü. Maliyetlerin çok yüksek olduğu bu dönemde çiftçilerimizin ayakta kalabilmesi için ek destekler şart” dedi.

Fiyatlar Boyuta Göre Değişiyor

Hasatla birlikte patates fiyatları da üretici ve tüketici cephesinde dikkatle takip ediliyor. Büyük boy patates tarlada 22-24 lira, orta boy 16 lira, küçük boy ise 8 liradan alıcı buluyor. Depolardaki geçen sezon ürünlerinde ise fiyatlar daha düşük. Eski patateslerin bir kısmı Azerbaycan’a ihraç edilirken, yeni mahsul ağırlıklı olarak yurt içinde değerlendiriliyor.

İhracat Umudu Var Ama Önce İç Piyasaya Yetecek

Doğan, yurt içi talebin karşılanmasının ardından kapıların ihracata açılmasını beklediklerini söyledi: “Öncelikle iç piyasadaki ihtiyaçlar giderilmeli. Sonrasında, uygun koşullar oluştuğunda patates yurt dışına da gönderilecek.”

Maliyet 45 Bin Lirayı Buldu, Destek Yetersiz

Patates üretiminin dönüm başına maliyeti bu yıl yaklaşık 45 bin liraya kadar çıktı. Mevcut verimle çiftçinin bu maliyeti karşılaması oldukça zor. Mevcut devlet desteği ise dönüm başına 488 lira ve bin 24 lira sertifikalı tohum desteğiyle sınırlı. Üreticiye göre bu destekler günümüz koşullarında yetersiz kalıyor.

Üretici Fiyat Dengesi İstiyor

Adana ve Hatay’da toplam 11 bin dönüm alanda patates üretimi yapan çiftçi Ali Osman Koyun ise hem üreticinin hem de tüketicinin memnun kalacağı bir fiyat dengesi arayışında. “Maliyetlerimiz çok yüksek. Soğuktan etkilenmeyen alanlardan gelen ürünlerle sezonu toparlamaya çalışacağız. Ne halkımız patatese yüksek fiyat ödesin, ne de biz zarar edelim. Makul bir fiyat dengesi herkes için en iyisi olacak” ifadelerini kullandı.