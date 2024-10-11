PROJE NASIL BAŞLADI

2009 yılında ilçe kaymakamı İsmail Şanlı ve köy muhtarı Hüseyin Ünal'ın girişimiyle başlatılan proje, ilk olarak tarım arazilerinin birleştirilmesiyle hayata geçti. Köylülerin ikna edilmesi zor olsa da, kaymakam, köy muhtarı ve dönemin bakanlarından Bekir Bozdağ'ın gayretleri ile proje başarıyla tamamlandı. Toplamda 10 bin 920 dekar arazi üzerinde iki etap halinde planlanan projede, 5 bin dönümlük kısımda meyve üretimi yapılıyor. Elma, armut, şeftali ve kiraz gibi çeşitli meyveler burada yetiştiriliyor.

ARAZİLER BİRLEŞTİ YÜZLER GÜLDÜ

Arazilerin toplulaştırılması sonucunda sınırların kaldırılmasıyla projeye 600 dönüm daha arazi kazandırıldı. Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında, Kabalı köyü halkının tarlalarını birleştirerek oluşturulan bu devasa meyve bahçesi, özel bir şirket tarafından kiralanarak işletilmeye başlandı.