Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerini başta hizmet sektörü ve yatırımlar olmak üzere her alanda iş birliği yaparak, üçüncü ülkelerde müteahhitlik ve altyapı projelerinde birlikte çalışıp daha öteye taşıma arzusunda olduklarını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında hizmet sektörü, yatırımlar ve üçüncü ülkelerde müteahhitlik projelerinde iş birliği yaparak ilişkileri ilerletme hedefinde olduklarını açıkladı.

BAE’de düzenlenen Yıllık Yatırım Toplantıları (AIM) Kongresi’ne katılan Bakan Bolat, burada Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile yatırımlar ve ticaret konularını görüştüğünü belirtti. Söz konusu temaslarına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bolat, “Küresel Birlik İçin Bir Katalizör Olarak Doğrudan Yabancı Yatırımlar” panelinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin son 20 yılda 275 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin küresel yatırım trendlerinde oyun kurucu olmayı sürdürecek, küresel ve bölgesel düzeydeki iş birliği platformlarında aktif rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Bakan Bolat, temaslarda Türkiye-BAE 2. Dönem JETCO ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması toplantılarında BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile de bir araya geldiğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.