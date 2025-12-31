Arabuluculuk, 2025 yılında ulaştığı rakamlarla artık yalnızca mahkemelere alternatif bir yöntem olmaktan çıkarak, toplumsal barışı güçlendiren temel bir çözüm kültürü haline geldi. Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Arabulucu Dr. Umut Metin, 2025’in arabuluculuk açısından “rekorlar yılı” olduğunu vurguladı.

“Türk Modeli Arabuluculuk Dünyaya Örnek Oluyor”

Arabuluculuğun geldiği noktayı değerlendiren Arb. Dr. Umut Metin, “Türk Modeli Arabuluculuk, dünyada uyuşmazlık çözümünde özel bir başarı örneğini temsil ediyor” dedi.

Metin, işçi-işveren uyuşmazlıkları, ticari davalar, ortaklığın giderilmesi, komşuluk ve kat mülkiyeti sorunları, kira ihtilafları gibi toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren alanlarda arabuluculuğun mahkemeye başvurulmadan önce ilk tercih haline geldiğini ifade etti.

“Arabuluculuk artık yalnızca dava şartı olan alanlarla sınırlı değil. Yurttaşlarımızın gönüllü tercihi haline geldi. Bu yönüyle toplumsal barışa doğrudan hizmet eden bir mekanizma olarak öne çıkıyor” dedi.

2025’te Her 3 Görüşmeden 2’si Anlaşmayla Sonuçlandı

2025 yılı sonu verilerine göre:

Toplam arabuluculuk başvuru sayısı: 1,8 milyon

Anlaşmayla sonuçlanan dosya sayısı: 1,2 milyon

Başarı oranı: %66

Bu veriler, 2025 yılında yapılan her 3 arabuluculuk görüşmesinin 2’sinde anlaşma sağlandığını ortaya koydu. Anlaşmalar sayesinde yaklaşık 2,5 milyon vatandaş, mahkemeye hiç başvurmadan uyuşmazlıklarını kesin olarak çözüme kavuşturdu.

Gönüllü Arabuluculukta Tarihi Rekor: 920 Bin Anlaşma

2025 yılında gönüllü (ihtiyari) arabuluculuk yoluyla sağlanan anlaşma sayısı 920 bin oldu. Yaklaşık 10 yıl önce yasalaşan arabuluculuk, toplum tarafından benimsendikçe hiçbir yasal zorunluluk olmadan tercih edilir hale geldi.

Metin, bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Rızalaşma, helalleşme ve empati gibi toplumumuzda güçlü karşılığı olan kültürel değerler, modern hukuk sistemiyle arabuluculukta somut bir şekilde buluştu.”

Arabulucular 11 Yılda 9 Milyon Müzakere Yönetti

Türkiye’de arabuluculuğun uygulanmaya başlandığı 2014 yılından 2025 sonuna kadar:

Toplam başvuru: Yaklaşık 9 milyon

Toplam anlaşma: 5,2 milyon

Devam eden müzakereler: 400 bin

Bu rakamlar ışığında, kısa süre içinde toplam anlaşma sayısının 5,5 milyona ulaşması bekleniyor. Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon vatandaş, arabuluculuk süreciyle tanışarak hukuki uyuşmazlıklarını bu yöntemle geride bıraktı.

Anlaşma Sayıları Katlandı, 2025 Rekorla Kapandı

Gönüllü arabuluculukta yıllara göre anlaşma sayıları dikkat çekici şekilde arttı:

2018: 63 bin

2024: 720 bin

2025: 920 bin

Sadece 7 yıl içinde gönüllü arabuluculukta sağlanan anlaşma sayısı yaklaşık 15 kat arttı. 2025’te, bir önceki yıla göre 200 bin daha fazla anlaşma sağlandı. Çok taraflı uyuşmazlıklar da dikkate alındığında, bu artış yaklaşık 500 bin vatandaşın daha arabuluculuğu tercih ettiğini gösteriyor.

Arabuluculuk Toplumsal Barışın Güçlü Dayanağı

Arabuluculukta sağlanan anlaşmaların %99’unda taraflar yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getiriyor. 2025 yılı sonunda, anlaşmaya varılmasına rağmen icra edilebilirlik için Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılan başvuru oranı yalnızca %1 seviyesinde kaldı.

Bu tablo, arabuluculuğun yalnızca mahkemelerin iş yükünü azaltmakla kalmadığını; aynı zamanda sözüne sadık, uzlaşmacı ve barışçıl bir toplum yapısını güçlendirdiğini açıkça ortaya koydu.