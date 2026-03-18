Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisinin üzerine kayıtlı taşınmazlara ilişkin iddialarına sert tepki göstererek, söz konusu belgelerin "sahte ve düzmece" olduğunu belirtti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gürlek, Özel’in açıklamalarının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, "O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Yani Özgür Özel'in amacı burada asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. Birinci amacı bu. İkinci amacı ben de kendisine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonları çalışmalarında ortaya konuldu. Bunlar dosyada da var. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi asrın yolsuzluk davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa Benzin İstasyonu'na gidip bir para verme iddiası var. Bu para verme iddiasını şey yapıyor" dedi.





Devlet memuru olmasından dolayı düzenli olarak mal beyanında bulunduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Dört tane taşınmazın var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil, 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. Hepsi yalan. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Özgür Özel'in amacı belli, iki noktayı perdeliyor. Birincisi asrın yolsuzluğu davasını perdeliyor. İkincisi de kendisinin Muhittin Böcek'in aday olması için 15 Ocak 2024 tarihindeki baz istasyonu kayıtlarıyla sabit. Bunu Muhittin Böcek de aslında anlatacak da, zamanı var. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor. Muhittin Böcek de bunu veriyor. Bu hususun ben dikkate alınmasını istiyorum. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız" dedi.



Özel’in açıklamalarının CHP'liler ve CHP'li milletvekilleri tarafından ilgi görmemesi hakkında da konuşan Bakan Gürlek, "Ben de baktım. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri. Ya bunların hepsi gerçekleşiyor. Sahte belgeler yani. Zaten sahte hemen ortaya çıkar. Zaten manevi tazminat davası işte burada da mahkeme tapuya yazacak. Bu kadar anlatmaya da gerek yok. Özgür Özel'in tamamen son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Benim veremeyecek hesabım yok. Hakim, savcılıkta zaten düzenli olarak maaş, düzenli olarak mal bildiriminde bulunmanız gerekiyor. Ben söyleyeceklerimi söyledim" ifadelerini kullandı.