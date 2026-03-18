Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 18 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince KGM işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00’da başlayacak uygulamanın 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar süreceğini belirtti.



Raylı sistemler de ücretsiz hizmet verecek

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 20 Mart Cuma günü saat 00.00’dan 22 Mart Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.