Kasım ihracatı 22,5 milyar dolar, 11 aylık ihracat 247 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bolat, kasım ayında ihracatın olumsuz takvim etkisine rağmen yıllık bazda yüzde 1,3 artarak 22,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak–kasım döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 247 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının ise 270,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

“11 ayın 9’unda ihracat artışı sağladık”

Bakan Bolat, yılın 11 ayının 9’unda mal ihracatında artış yaşandığına dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu dönemin 4 ayında aylık mal ihracatı rekoru kırılmıştır. Öncü göstergelerimiz, aralık ayında çok daha güçlü bir ihracata işaret etmektedir. Mal ihracatında gösterdiğimiz başarıyı hizmetler ihracatında da göstermeye devam ediyoruz.”

“Zorlu küresel koşullara rağmen ihracat artıyor”

Bolat, ihracat artışının küresel ekonomide yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarı; küresel ekonomide ağırlaşan rekabet şartları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızda devam eden karışıklıklara rağmen yakalanmıştır.”

Son 31 ayın 23’ünde ihracat artışı

Son dönem performansına da değinen Bolat, son 31 ayın 23’ünde aylık mal ihracatının arttığını, aynı dönemin 17’sinde ise aylık bazda ihracat rekoru kırıldığını belirtti.

Kasım ithalatı 30,5 milyar dolar oldu

Kasım ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 30,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Bakan Bolat, ocak–kasım döneminde toplam ithalatın 329,7 milyar dolar, yıllıklandırılmış ithalatın ise 361,9 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Dış ticaret açığı kasımda 8 milyar dolar

Bakan Bolat, dış ticaret açığına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Kasım ayında dış ticaret açığı: 8 milyar dolar

Ocak–kasım döneminde dış ticaret açığı: 82,7 milyar dolar

“AB’de zayıf talebe rağmen ihracatımız sürüyor”

Bolat, Avrupa Birliği ve küresel ticaret koşullarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: