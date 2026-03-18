Artan talep nedeniyle birçok işletme randevulu sisteme geçerek müşterilerin mağduriyet yaşamamasını sağlamaya çalışıyor. Meslek temsilcileri, bayram öncesi dönemin sektör için yılın en yoğun ve en önemli zamanlarından biri olduğunu belirtiyor.

Uzun yıllardır mesleğin içinde olan esnaf, bayram yoğunluğunun her yıl benzer şekilde yaşandığını ifade ederken, bu dönemin kendileri için önemli bir kazanç fırsatı olduğunu vurguluyor. Yoğunluk nedeniyle işletmeler arasında dayanışma da dikkat çekiyor; dolu olan berberler müşterileri yakın çevredeki diğer esnafa yönlendirerek çözüm üretiyor.

Berberler, hijyen kurallarına dikkat ederek ve yoğun tempoya rağmen hizmet vermeye devam ederken, bayram öncesi mesainin “saat gözetmeden” sürdüğünü belirtiyor.