Türkiye'nin Dijitalleşmesinde Yeni Bir Dönem: Fiber Mobilite Çağı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, yeni yılı Mardin'in tarihi Dara Antik Kenti'nde saha ekipleriyle karşıladı ve Türkiye’nin her köşesini fiber ağlarla donatma hedeflerini vurguladı. Fiber Mobilite Çağı’nı başlattıklarını belirten Önal, “Mardin’de fiberle bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 56’ya taşıyarak Türkiye ortalamasının üzerine çıktık. Kentte sunduğumuz 487 Mbps’lik hız kapasitesi, bölgenin dijital dönüşümdeki liderliğini pekiştiriyor” dedi.

Dijital Gelecek İçin Yatırımlar Sürüyor

Türk Telekom’un fiber altyapısı, yalnızca Türkiye’nin dijitalleşmesine değil, aynı zamanda 5G teknolojisinin temel taşını oluşturmaya odaklanıyor. Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 1 Gbps hız kapasitesine sahip fiber dönüşümün tamamlandığını açıklayan Önal, şunları söyledi:

“2025’te de fiber yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Küresel teknoloji rekabetinde Türkiye’yi öncü yapma hedefimiz doğrultusunda, mobil baz istasyonlarını fiberle donatarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda dijital geleceği inşa ediyoruz.”

Fiber Mobilite’nin Etkileri

Türk Telekom’un yeni stratejisi olan Fiber Mobilite ile hem sabit hem de mobil internet altyapılarında ciddi bir dönüşüm sağlandı. Türkiye genelinde ortalama 300 Mbps’yi aşan hızlara ulaşan altyapıyla 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps hız sunulabiliyor. Mardin’de ise yüzde yüze yaklaşan fiberleşme oranı, bu çalışmaların bölgesel kalkınmadaki önemini ortaya koyuyor.

Hedef: Daha Bağlantılı ve Erişilebilir Bir Dünya

Türk Telekom, Türkiye'nin doğusundan batısına uzanan fiber altyapı ağıyla bölgesel farklılıkları minimize etmeyi ve herkes için yüksek hızda interneti erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Önal, “Daha bağlantılı, daha akıllı ve güvenli bir dünya inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Türk Telekom’un Mardin’deki bu çalışmaları, dijitalleşme vizyonunun bir parçası olarak Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne önemli bir katkı sağlıyor.