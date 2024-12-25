Yıllık Elektrik Tüketiminin %15’i Karşılanacak

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bu projeyle şirketin yıllık elektrik tüketiminin %15’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağını belirtti. GES projesinin çevre dostu yaklaşımıyla dikkat çektiğini ifade eden Önal, karbon ayak izini azaltmayı ve enerji tasarrufuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“Türkiye’nin dijital geleceğine yön verirken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Sivas Zara GES projemizle yeşil dönüşüme liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu tesis, sadece şirketimizin değil, ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda da önemli bir kilometre taşı olacak.”

Çevre Dostu Teknolojilerle Geleceği Şekillendirme

GES yatırımı, sadece enerji üretimi değil, aynı zamanda karbon ayak izini azaltma ve iklim değişikliği risklerinin yönetimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Türk Telekom, bu projeyle yılda 200 milyon kWh’a yakın enerji üretimi gerçekleştirecek. Bu kapasite, Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden birini oluşturacak.

Önal, GES yatırımlarının farklı şehirlerde devam edeceğini ve toplamda 405,8 MWe’lık kapasiteye ulaşmayı planladıklarını açıkladı. İlk etapta Sivas Zara’da 96 MWe’lık kapasiteyle başlayan proje, önümüzdeki dönemde iki farklı şehirde yapılacak yatırımlarla tamamlanacak.

“Daha Yaşanabilir Bir Dünya İçin Çalışıyoruz”

Türk Telekom, teknoloji birikimini sadece dijital dönüşüme değil, çevreye ve topluma katkı sağlamak için de kullanmaya devam ediyor. Şirketin GES yatırımları, sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufuna ve çevresel sorumluluğa odaklanıyor.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda ülkemizin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Türkiye’nin Enerji Dönüşümüne Büyük Katkı

GES projesi, enerji maliyetlerini düşürürken, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırarak Türkiye’nin enerji bağımsızlığına büyük bir katkı sağlayacak. Ayrıca, çevresel sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen bu yatırımlar, ülkenin yeşil dönüşüm hedefleriyle de uyumlu bir şekilde ilerliyor.

Türk Telekom, 2025’in ilk aylarında temellerini atacağı bu projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Sivas Zara GES, Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne öncülük eden projelerden biri olarak tarihe geçecek.