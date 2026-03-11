Amazon Alexa Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Dr. Ruhi Sarıkaya, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde düzenlenen "Yapay Zekada Yeni Dönüşüm" konferansında akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Yapay zekanın artık sadece teknik bir ilerleme değil, ülkeler arası stratejik bir güç mücadelesi olduğunu vurgulayan Sarıkaya, küresel arenada ABD ve Çin arasındaki makasın daraldığına dikkat çekti.

ABD Yenilik Yapıyor, Avrupa Düzenliyor Küresel güçlerin yapay zekaya yaklaşımındaki temel farkları çarpıcı bir kıyaslamayla anlatan Sarıkaya, ABD’nin bu teknolojiyi "varoluşsal bir mesele" olarak gördüğünü ifade etti. Washington yönetiminin inovasyonun önündeki engelleri kaldırmaya odaklandığını belirten Sarıkaya, Avrupa’nın ise teknoloji henüz filizlenmeden katı düzenlemelere yöneldiğini söyledi. Bu durumun Avrupa’daki yetenekli girişimcilerin rotasını ABD’ye kırmasına neden olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Yapay zekayı kim kazanırsa dünyayı o yönlendirecek" dedi.

Çin’in Çip Çıkmazı ve 10 Yıllık Projeksiyon Çin’in yapay zeka alanındaki akademik ve teknik başarısının ABD’nin yaklaşık 9 ay gerisinde olduğunu belirten Dr. Ruhi Sarıkaya, Pekin yönetiminin en büyük darboğazının ileri seviye çipler olduğunu kaydetti. Nvidia’nın en güncel teknolojilerine erişimi kısıtlanan Çin’in, Huawei gibi yerli markalar aracılığıyla kendi ekosistemini kurmaya çalıştığını hatırlatan Sarıkaya, çip mühendisliğinin derin bir birikim gerektirdiğini ancak 10 yıl içinde Çin’in bu farkı kapatarak kendi gelişmiş çiplerini inşa edebileceğini öngördü.

İnsan Zekasını Aşan Performans ve AGI Tahmini Yapay zekanın bilişsel görevlerdeki performansının 2016 yılından bu yana insan seviyesini birçok alanda geride bıraktığını ifade eden Sarıkaya, konuşma tanıma, kodlama ve matematik gibi testlerde sistemlerin artık insanlardan daha başarılı olduğunu söyledi. Genel Yapay Zeka (AGI) konusundaki tahminlerin de her geçen gün öne çekildiğini belirten Sarıkaya, geçmişte 80 yıl olarak öngörülen sürenin bugün 2 ila 5 yıla kadar düştüğünü, kendi kişisel beklentisinin ise 2030 civarı olduğunu vurguladı.

Türkiye İçin Kritik Soru: Kime Bağımlıyız? Gelecekte en büyük stratejik sorunun teknolojik bağımlılık olacağını savunan Sarıkaya, gelişmiş bir yapay zeka modelini eğitmenin maliyetinin 1 milyar doları aştığına dikkat çekti. Türkiye gibi ülkelerin bu süreçte farkındalık geliştirmesi gerektiğini söyleyen Sarıkaya, gelecekteki temel tartışma konusunun, kullanılan yapay zeka sistemlerinin ne ölçüde ABD veya Çin menşeli teknolojilere bağımlı olacağı üzerine kurulacağını belirterek sözlerini noktaladı.