Erbaa Belediyesi, filosuna kattığı yeni araçları düzenlenen törenle hizmete aldı.

Erbaa Belediyesi tarafından yeni alınan 5 adet kamyon, 5 adet pikap, 2 adet dorseleri ile birlikte tır, 1 adet ekskavatör, 1 adet yükleyici, 1 adet taşıyıcı, 1 adet yol çizgi aracı, 1 adet arazöz için Belediyenin Makine İkmal Müdürlüğünde tören düzenlendi. 2 cenaze nakil aracı, 1 tane itfaiye aracı, 2 tane hasta nakil aracının da kısa süre içinde hizmete alınacağı belirtildi. Hizmete alınacak yeni araçlar için kurban kesilmesinin ardından araçlar şehirde konvoy eşliğinde tur attı.

Törende konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 'Çalışma alanımız çok ciddi anlamda genişledi. Özellikle Tepeşehir bölgesi, hastane bölgesi derken Erbaa'nın hızlı şekilde büyümesinden kaynaklı bizim artık araç ve ekipmanımız haliyle yetişmez oldu. Yedi 24 çalışan bir şehir, yaşayan bir şehir, yedi 24 çalışan personeliyle birlikte artık ekipmanının sayısının da artması gerekiyordu. Biz bir yola çıktık dedik ki hem ekipmanlarımızı arttıralım hem de kiralık araçlardan da kurtulalım ekipmanlarımızı çoğaltalım daha yoğun daha iyi bir şekilde şehrimize hizmet edelim diye bir yola çıktık. Şimdi yaklaşık 22 tane aracı belediyemize kazandırıyoruz. Az önce söyledim. 4 tane kamyon bir tane tır ile çalışırken bugün 4 tane kamyon 40 ayak dediğimiz büyük tiplerinden ve 2 tane tır ile aslında bu zamana kadarki Erbaa Belediyesinin yükünden daha fazla bir araç ve ekipmanı biz Erbaa Belediyesine bugün inşallah kazandırmış bulunuyoruz. Tabi 4 tane 40 ayak kamyon ve 2 tane tırın yanında bizim farklı işlerimiz de var. İş makinelerimiz bir tane loderimiz bir tane yine 30 tonluk ekskavatörümüz 5 tane hizmet aracı olarak pikaplarımız inşallah bunları da belediye bünyemize katarak daha iyi hizmet etmek için bu araçları belediyemize kazandırdık. Biz bu çalışmaları yaparken şehrin hem makyajı hem görüntüsü itibariyle de artık daha profesyonel hareket etmemiz gerekmekte. Bölge belediyelerinden, karayollarından ara ara istediğimiz yol çizgi aracımız vardı onu da belediye bünyesine katarak attığımız asfaltların, yaptığımız yolların daha güzel gözükmesi için bu aracı da belediyemize kazandırmış olduk. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan da kiralık araçlara bir parantez açmıştım onu da açıklamak istiyorum. Biz bu sene kiralık araçlarımızın hepsini belediye bünyesine dahil etmek için bir çalışma başlatmıştık. İnşallah onu da önümüzdeki sene burada hep beraber bulunduğumuz ortamda kiralık araçların da belediye bünyesine kattığımızı inşallah hep beraber görmüş oluruz. Kiralamadan çok kendi bünyemizde araçları arttırarak, bunla beraber kadememizi de güçlendirerek bakım onarımlarımızı kendimiz yaparak geleceğe daha güçlü bir Erbaa Belediyesini, Erbaa Belediyesi ailesini taşıyacağız. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle hafriyat kamyonlarını sürecek arkadaşlarımıza, hizmet araçlarımızı kullanacak arkadaşlarımıza, iş makinelerimizi ve diğer ekipmanlarımızı kullanacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu araçlara gözünüz gibi bakmayı aman ihmal etmeyin. Bu araçlar sizlere emanet. Bu araçlar ne kadar uzun soluklu kullanılırsa belediyenin kasasından o kadar az para çıkmış olur. O kadar güzel uzun hizmetleri hep beraber yapmış oluruz' dedi.